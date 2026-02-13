聽新聞
新聞眼／人倫悲劇 無法靠特赦解長照困境

聯合報／ 本報記者沈能元
趕在農曆年前，賴清德總統特赦悶死照護逾五十年重殘兒的八旬婦人林劉龍子（圖）。本報資料照片
趕在農曆年前，賴清德總統特赦悶死照護逾五十年重殘兒的八旬婦人林劉龍子（圖）。本報資料照片

八十多歲林劉龍子照顧重殘兒逾五十年後，親手悶死摯子，賴清德總統昨正式發布特赦令。是什麼樣的沉重負擔及壓力，讓一位無私奉獻逾五十年、照顧重殘孩子的母親，最後必須親手殺害自己的孩子，其中內心的煎熬與苦澀，是身為照顧者才知的辛酸血淚，背後代表的更是長照困境，「特赦不應是長照困境的解方」。

身障團體曾在行政院前控訴長照悲歌。本報資料照片
身障團體曾在行政院前控訴長照悲歌。本報資料照片

依家庭照顧者關懷總會統計，二○○九年至今，國內已累計超過百起「照顧殺人」案件，其中多數加害者為長期照顧配偶或子女的家屬，動機往往是長期照顧壓力、疾病惡化、經濟困境與「不忍對方受苦」等因素交織而成，林劉龍子的案件，只是冰山的一角，其實有更多的照顧者正承受巨大的照顧壓力，更瀕臨崩潰邊緣，「內心吶喊著，恨不得馬上殺死對方，自己再跟著離開」。

如今，賴清德總統基於「人道考量」特赦林劉龍子，符合了社會多數人的期待，博得了美名，但許多長照制度問題還是無解，政府若再不重視，照顧殺人案件仍會層出不窮，「特赦是非常態的人道補救措施」，真正改革應是健全完善的長照制度。

但政府推動長照政策多年，許多重度個案受限於長照服務時數，每日僅能獲得數小時的居家服務，其餘時間仍由家屬獨力承擔，或必須自行聘僱外籍移工。其次，夜間與假日照顧量能不足，導致需要全天候照顧個案的家屬幾乎沒有真正的休息時間，更何況長照機構床位分布不均，雙北等都會區等候名單長、費用高，弱勢家庭更是難以負擔。

長照三點○今年上路，但許多專家學者抱怨，許多政策卻未有具體規畫，如長照機構人力、居服員短缺等問題，遲遲看不見政府拿出解方。可是，就在賴總統宣布特赦後，仍不忘政治喊話，希望促進長照三點○、提供各項長照服務等的中央政府總預算，能夠盡速在立法院通過，建立更友善、更完備的長照體系。

其實，民眾內心真正疑惑的是，總預算未通過下，長照制度難道就無法改革、精進，這讓目前已陷入照顧困境的照顧者更是求助無門、情何以堪，照顧者期待的不是總統下一次「人道考量」的特赦，而是現在就能真正解決問題的執政者，如果無法解決照顧者的困境，再多的人道都是枉然。

長照 特赦 賴清德 總統 居服員 弱勢家庭

