長照悲歌…悶死照顧逾50年癱兒 賴總統特赦殺子8旬母

八旬婦人林劉龍子悶死照護逾五十年的重殘兒，被判刑二年六月，包括承審法官等都建請總統特赦。賴清德總統昨批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行，這是賴總統上任以來首次特赦。賴總統表示，這是回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

「感謝總統 讓小孩可放心」

台北地檢署執行科主任檢察官梁光宗昨天下午四時許，將特赦證明書送達受赦免人林劉龍子簽收，林劉龍子住北市松山區巷弄裡，面對媒體簡單受訪，稱心情對她來說都差不多，她也感謝總統，可以讓小孩知道媽媽沒有罪，可以放心了。

林劉龍子的委任律師杜俊謙表示，他第一時間以電話告知後，林劉龍子二度說「謝謝」，隨即又陷入沉默，林劉龍子始終認為自己做錯事，內心的悲傷仍在。

現年八十多歲的婦人林劉龍子照顧癱瘓兒逾五十年，在二○二三年時，她因染新冠心力交瘁，往兒子口裡塞一萬元紅包，用口水巾纏繞膠帶讓兒子窒息死亡。

當時的承審法官、家屬和律師等，都建請總統特赦。總統府當時回應說，對弱勢家庭長期照護承受的沉重負擔，政府深切關注；此個案尚在司法程序中，尊重司法獨立，政府不會介入；各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。

法部認為無執行刑罰必要

二○二五年五月底，台北地院判處劉婦有期徒刑兩年六月，劉婦提起上訴，檢察官未上訴，由台灣高等法院審理，今年一月十六日劉婦撤回上訴，全案確定。北檢在一月二十六日收受全案卷證，並於一月廿七日分執行案件，但尚未發監執行。賴總統昨天依據中華民國憲法第四十條、赦免法第三條規定，批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行。

賴總統在臉書說，本案經由司法審理已定讞，由於審理法院及多位立委建請特赦，赦免法主管機關法務部也認為，綜合本案情節，沒有實際執行刑罰的必要性。

賴總統回應個案人道處境

賴總統強調，審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，決定以「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

賴總統說，長照是執政團隊積極投入的重要國家政策，政府將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題；也希望促進長照三點○、提供各項長照服務等的中央政府總預算，能夠盡速在立法院通過，「不分你我一起建立更友善、更完備的長照體系」。