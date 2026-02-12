聽新聞
0:00 / 0:00

悶死身障兒判2年半獲特赦…8旬婦：感謝總統 小孩可以放心了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
總統府今發布特赦令，同意特赦劉姓婦人殺死癱瘓兒子命案，免除發監執行。記者王宏舜／攝影
總統府今發布特赦令，同意特赦劉姓婦人殺死癱瘓兒子命案，免除發監執行。記者王宏舜／攝影

台北市82歲劉姓老婦長年照顧重度身障兒子，心力交瘁下2023年往兒子口裡塞1萬元紅包，用口水巾纏繞膠帶悶死兒子，一審輕判2年6月徒刑並建請總統特赦，總統府今發布特赦令，同意特赦劉姓婦人殺死癱瘓兒子命案，免除發監執行。

台北地檢署執行科主任檢察官梁光宗今天下午4點多，將特赦證明書送達受赦免人劉婦簽收，劉婦住在松山區復興北路巷弄，稍早接受住家外守候的媒體採訪，簡單受訪稱心情對她來說都差不多，感謝總統，可以讓小孩知道媽媽沒有罪，可以放心了。

全案源於，2023年4月底，當時79歲的劉婦確診新冠肺炎，在家中自行隔離，因自己年事已高，照顧50年重度身障的兒子，狀況無起色，遂於同年5月12日上午，趁看護盥洗的空檔，進到兒子房內反鎖房門，拿裝有1萬元的紅包塞入兒子口中，用口水巾摀住並用膠帶兒子口鼻，兒子因此窒息死亡。

台北地院先依自首規定替劉婦減刑，又認「情堪憫恕」再依刑法第59條規定減刑，考量劉婦付出大半輩子照顧死者，甚至賣房籌措照顧費用，自己除跌倒骨折外，心臟也安裝數根支架，但案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判她2年6月徒刑。

劉婦提起上訴，檢察官未上訴，由台灣高等法院審理，2026年1月16日劉婦撤回上訴，全案確定。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

特赦 紅包 身障 新冠肺炎

延伸閱讀

老婦殺子特赦案有3大決策關鍵 賴總統：彰顯政府對司法困境的補位機制

長照悲歌總統特赦！阿嬤道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

老婦殺死癱兒判2年半不發監執行 主任檢察官親送特赦證明

老婦不堪長期照顧殺子獲特赦 地方人士曝：新冠疫情下才釀憾事

相關新聞

長照悲歌…悶死照顧逾50年癱兒 賴總統特赦殺子8旬母

八旬婦人林劉龍子悶死照護逾五十年的重殘兒，被判刑二年六月，包括承審法官等都建請總統特赦。賴清德總統昨批示同意特赦林劉龍子...

新聞眼／人倫悲劇 無法靠特赦解長照困境

八十多歲林劉龍子照顧重殘兒逾五十年後，親手悶死摯子，賴清德總統昨正式發布特赦令。是什麼樣的沉重負擔及壓力，讓一位無私奉獻...

悲劇幕後…一塵不染的家 看見慈母的心

八旬老婦林劉龍子悶死照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑二年半，這起判決引發社會譁然與同情。據了解，趕在春節前，希望在年節前，讓...

老婦內疚自鎖家中 獲特赦簡短感謝後就沉默…

賴清德總統昨天特赦八旬婦人林劉龍子，委任律師杜俊謙表示，林劉龍子得知後，二度說「謝謝」，隨即陷入沉默，她始終認為自己做錯...

法院建議特赦「國家須幫照顧者度過難關」

總統府昨發布特赦令，賴清德總統同意特赦八十二歲劉姓婦人殺癱瘓兒子人倫悲劇案，免除劉婦發監執行。法院一審判劉婦有期徒刑二年...

民團呼籲「學日本建通報與研究制度」

八旬老婦林劉龍子獲得賴清德總統發布特赦令，家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）表示，賴總統特赦為法律責任與人道考量間做出決定，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。