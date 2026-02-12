悶死身障兒判2年半獲特赦…8旬婦：感謝總統 小孩可以放心了

台北市82歲劉姓老婦長年照顧重度身障兒子，心力交瘁下2023年往兒子口裡塞1萬元紅包，用口水巾纏繞膠帶悶死兒子，一審輕判2年6月徒刑並建請總統特赦，總統府今發布特赦令，同意特赦劉姓婦人殺死癱瘓兒子命案，免除發監執行。

台北地檢署執行科主任檢察官梁光宗今天下午4點多，將特赦證明書送達受赦免人劉婦簽收，劉婦住在松山區復興北路巷弄，稍早接受住家外守候的媒體採訪，簡單受訪稱心情對她來說都差不多，感謝總統，可以讓小孩知道媽媽沒有罪，可以放心了。

全案源於，2023年4月底，當時79歲的劉婦確診新冠肺炎，在家中自行隔離，因自己年事已高，照顧50年重度身障的兒子，狀況無起色，遂於同年5月12日上午，趁看護盥洗的空檔，進到兒子房內反鎖房門，拿裝有1萬元的紅包塞入兒子口中，用口水巾摀住並用膠帶兒子口鼻，兒子因此窒息死亡。

台北地院先依自首規定替劉婦減刑，又認「情堪憫恕」再依刑法第59條規定減刑，考量劉婦付出大半輩子照顧死者，甚至賣房籌措照顧費用，自己除跌倒骨折外，心臟也安裝數根支架，但案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判她2年6月徒刑。

劉婦提起上訴，檢察官未上訴，由台灣高等法院審理，2026年1月16日劉婦撤回上訴，全案確定。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線