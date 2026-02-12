老婦殺子特赦案有3大決策關鍵 賴總統：彰顯政府對司法困境的補位機制

8旬老婦林劉龍子悶死照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，賴清德總統今天依法批示同意特赦。賴總統在臉書表示，他在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，決定以「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

賴總統表示，今天，他依據中華民國憲法第40條及赦免法第3條，批示同意特赦8旬婦人林劉女士，以「免刑不免罪」的特赦方式，免除發監執行。

賴總統指出，林劉女士長年照料極重度身心障礙的孩子，承擔照護責任超過59年。2023年間，在她確診新冠肺炎、身心狀況急遽惡化且高齡、高壓下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。

賴總統說，本案經由司法審理，已於今年1月16日定讞。由於審理法院及多位立法委員均建請特赦、赦免法主管機關法務部也認為，綜合本案情節，已經沒有實際執行刑罰的必要性。他在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，決定以「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

賴總統說，長照是執政團隊積極投入的重要國家政策，今年1月起長照3.0更已經上路，我們將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題。也誠摯希望，促進長照3.0、提供各項長照服務等的中央政府總預算，能夠盡速在立法院通過，不分你我一起建立更友善、更完備的長照體系。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線