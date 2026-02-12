長照悲歌總統特赦！阿嬤道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

總統今天發布特赦令，特赦現年80多歲婦人林劉龍子免入獄，林劉照顧癱瘓兒50年，2023年她因染新冠心力憔悴讓兒子窒息死亡，被判刑2年6個月，法院審理期間家屬和律師申請總統特赦，今天獲總統發布特赦令。林劉龍子律師杜俊謙說，阿嬤得知後第一時間說「謝謝」，隨即陷入沉默，但始終認為自己做錯事，內心的悲傷仍在。

總統府發布新聞稿之後，受林劉龍子委任的律師杜俊謙表示，同時間也收到通知，並回報林劉龍子和家屬（兩位兒子），家屬比較欣慰高齡的母親至少不用服刑坐牢；林劉龍子雖然也知道，也對總統的特赦覺得寬慰，但她始終認為她做錯事，當初不得已弒子的悲傷仍在，也難以面對外界包括媒體，因此同意由律師轉述和發言。

杜俊謙表示，林劉龍子接到他的電話知道總統特赦，第一時間向他說「謝謝、謝謝」，他跟林劉說要謝謝的人很多，法官、總統府和社會上關切的人都要謝謝，阿嬤不善言辭，說聲「對」以後，喪子的難過再湧上心頭。

律師表示，二審階段向總統府陳情，府方曾到林劉龍子家訪視，上次總統特赦是2022年4月，迄今已經近4年，獲特赦難度很高，但終究克服萬難，也希望政府與社會更關注長照政策，不要再有這類長照悲歌發生。

杜俊謙指出，全案在法律、社會層面上有各自不同的角度，法律上就如判決所述，一審法官寫下大家比較能接受的判決，不過判決二年六個月原本是要入監服刑，在家屬要求下提出上訴，避免很快要入監服刑的結果，也希望上訴能爭取對當事人更利的審判，讓案件還未定讞前林劉龍子不至於入監服刑，畢竟年事已高。

杜俊謙說，林劉龍子案件進入二審階段時，律師和家人討論後另外向總統府陳情申請特赦，加上社會關注這樣的長照悲歌，府方很重視，還派員訪視林劉龍子家。只是案件還在上訴中，特赦需要時間研究和審慎處理，期間還撤回上訴讓案件定讞，家屬和律師都低調未對外說明。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線