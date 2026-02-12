老婦不堪長期照顧殺子獲特赦 地方人士曝：新冠疫情下才釀憾事

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
八旬劉姓婦人悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，建請賴清德總統特赦的聲音不斷。（本報資料照片）
八旬劉姓婦人悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，建請賴清德總統特赦的聲音不斷。（本報資料照片）

總統賴清德今發布特赦，批示特赦8旬婦人林劉龍子，免除發監執行。地方人士表示，婦人一家經濟應該是沒有太大問題，主要是當時新冠疫情背景下才釀憾事，目前老婦人也會和鄰里朋友聊天、出門。

林劉龍子照顧極重度身心障礙的兒子長達50多年，在2023年新冠疫情期間婦人染疫，認為可能來日不多又擔心無人照顧兒子，因此釀成長照悲劇，遭判刑2年6個月。案件後，社會輿論關注到高齡照顧者的壓力及困境。

地方人士表示，老婦人家中還有一位中風的老公，以及2到3位不同住的兒子，家中經濟狀況應該是沒有問題，「沒有領取相關補助，或者需要鄰里長介入幫忙。」主要是當時新冠疫情的背景，老婦人也染疫的情況下，認為自己可能也無法撐過這關，擔心極重度身心障礙的兒子無人顧，才會出此下策。

地方人士說，案件過後，老婦人確實心情比較難過，都鎖在家中沒有出門，但過一陣子後還是有走出來，會和社區的長輩好朋友們聊聊，也會有固定時間到鄰里散步，就連上周六的寫春聯活動，也有來領取。

