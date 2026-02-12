特赦殺死癱瘓兒老婦 法官曾建議：國家要協助照顧者度過人生難關

總統府今發布特赦令，賴清德總統同意特赦82歲劉姓婦人殺癱瘓兒子人倫悲劇案，免除劉婦發監執行。法院一審判劉婦有期徒刑2年6月時，即建議特赦，理由是對劉婦的處罰，並非刑罰可以遏止，而是國家必須要對照顧者有更多的社會和心理支持。

殺子案一審2025年5月27日由法官歐陽儀、趙書郁、蕭淳尹組合議庭宣判，案經上訴台灣高等法院，2026年1月16日撤回上訴後判決確定。

台北地院判決指出，劉婦殺害兒子的犯行，固屬不該，但她終究是在兒子自幼患有極重度身心障礙下，含辛茹苦養育、照料長達50年後，才因疫情及年老力衰、心力交瘁之故而萌生殺害兒子之念，足見她絕非視他人生命、身體法益如無物之人。

以應報角度而言，劉婦長達50年時間苦心照料患有極重度身心障礙的兒子成長，對兒子感情至深，可以想見，她在疫情及年老力衰等多重打擊下，對兒痛下殺手，心中的痛苦早足以讓其餘生均活在自責與傷痛中，對她是巨大的懲罰。

判決說，對劉婦執行宣告的2年6月自由刑，以應報的角度，實無必要，她所為殺害兒子的犯罪，當然是侵害他人生命法益的犯罪，但一般願意長期照顧無法自理生活的親人的人，本來就是基於對親人的愛與奉獻心，方能堅持下去。

然而，奉獻和付出彷彿必須永無止境，終於導致照顧者的身心在年邁及病痛雙重打擊下，再也支持不下去，因而在絕望下，決定對被照顧者痛下殺手，恐怕已不是刑罰有辦法去遏止或處理的情形，而是國家必須要有更多對照顧者的社會和心理支持，來協助照顧者度過自己人生的難關。

合議庭指出，劉婦對兒子痛下殺手，源於極其特殊而複雜的動機，縱不執行宣告刑，也難想像她會對他人再犯殺人或傷害等侵害他人生命、身體法益的犯罪，考量劉婦犯罪的情狀又有顯堪憫恕之處，建請總統依赦免法規定對她特赦。

劉婦的兒子嬰兒時期因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺癱瘓在床，領有極重度身心障礙證明，她於2023年4月底，因新冠肺炎確診在住處房間自行隔離期間，思索自己的身體狀況不佳且年事已高，兒子身體狀況也無任何起色，深感心力交瘁，萌生殺人犯意。

2023年5月11日下午3時53分，劉婦先前往「五百元油漆行」購買免割封箱膠帶1綑回家，翌日上午7時15分許，趁外籍看護MARTINI離開兒子房間至浴室盥洗的空檔，進入兒子的房間將門反鎖=.

之後，劉婦將內裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中，以口水巾摀住兒子口鼻，導致兒子呼吸道阻塞窒息死亡。