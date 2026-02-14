王世堅聲援高金素梅 遭黨內圍剿

無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費案，民進黨立委王世堅日前公開表示相信高金素梅的為人處事，國民黨前主席洪秀柱昨天聲援，「揭竿起義，伐無道、誅濫權」，她身為曾任資深立委，對今日台灣的政治現況，只有四個字「痛心疾首」。

洪秀柱表示，高金素梅遭到大規模搜索偵辦，民進黨濫用司法的手段之粗暴、動作之高調，早已超出比例原則。她呼籲，停止政治追殺，停止司法濫權，回到憲政正軌。否則，歷史的審判不會缺席，人民的怒火不會永遠沉默。

洪秀柱強調，當司法檢調成為執政者對付政敵的刀劍，當「國安」成為無限上綱的萬用藉口，當政治協商被棄如敝屣、對話機制蕩然無存，還能假裝這只是政黨攻防嗎？連長年為原住民族發聲、為兩岸和平奔走的高金素梅，都能被如此粗暴對待，這已經不是個案，而是對整個在野力量的全面威嚇。

另外，王世堅近日聲援高金素梅並指「高金素梅是台灣派」，引發黨內基層與支持者強烈反彈。台北市大安、文山區市議員擬參選人劉品妡表示，台灣派不是拿來擴編人數的名單，而是守住底線的共同承諾，反威權、守主權、挺法治；如果連親中疑慮、涉案爭議都能用一句台灣派帶過，那不是把台灣派做大，是把台灣派標準搞爛。

王世堅日前再解釋，高金素梅是否觸及國安法等，司法自然會去偵辦，和認同無關，政治絕對沒有介入司法。至於對高金素梅個人，因為兩人是同事，同在一個屋簷下，基於同事情誼當然會關心，因此他自然而然認為原住民立委，理所當然是台灣派。