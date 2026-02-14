快訊

絕非運氣好！山東驚見562噸海底金礦 陸近年發現愈來愈大金礦「關鍵曝光」

印度AI峰會將登場 輝達：黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

右手疼痛就醫…高市早苗親曝狀況「讓大家擔心了」 網友打氣：健康第一

高金素梅涉詐助理費等案 辦公室主任30萬交保、限制出境出海

中央社／ 台北14日電
北檢偵辦立委高金素梅涉詐助理費等案，昨（13）日約談高金素梅，訊後諭令100萬元交保。記者曾吉松／攝影
北檢偵辦立委高金素梅涉詐助理費等案，昨（13）日約談高金素梅，訊後諭令100萬元交保。記者曾吉松／攝影

北檢偵辦立委高金素梅涉詐助理費等案，昨天約談高金素梅，訊後諭令100萬元交保。檢調昨天另約談剛返台的陳姓國會辦公室主任，今天複訊後諭令30萬元交保並限制出境出海。

檢調調查，高金素梅等人涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等3案，10日兵分30路搜索高金素梅住所、國會辦公室及案關人員住居所等處，原定約談18人，最終約談高金素梅等17人到案。因高金素梅身體不適，檢察官諭令限制出境出海後請回，13日二度通知高金素梅到案複訊。

檢調原將高金素梅的陳姓辦公室主任列為約談對象，但他當時出國，調查局掌握他昨天返台，將他帶回調查，今天移送台北地檢署複訊，檢察官訊後諭令交保。

另外，高金素梅助理張俊傑被檢方認定在3案中均居於主導關鍵地位，涉犯貪污治罪條例公務員詐取財物、刑法加重詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法、商業會計法等罪，且有逃亡、串證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。其餘11名被告分以10萬至50萬元交保，另4名被告請回。

高金素梅 助理費 檢察官 限制出境 張俊傑

延伸閱讀

聲援高金素梅 洪秀柱：對政治現況痛心疾首 籲人民揭竿起義

批王世堅為高金素梅發聲 綠議員擬參選人：把台灣派的標準搞爛

「永不屈服政治追殺」疑涉詐助理費 高金素梅：始終清清白白參政

返家過年獻祝福「馬上幸福」 高金素梅：對賴清德政府政治目的不會屈服

相關新聞

高金素梅涉詐助理費等案 辦公室主任30萬交保、限制出境出海

北檢偵辦立委高金素梅涉詐助理費等案，昨天約談高金素梅，訊後諭令100萬元交保。檢調昨天另約談剛返台的陳姓國會辦公室主任，...

聲援高金素梅 洪秀柱：對政治現況痛心疾首 籲人民揭竿起義

無黨籍立委高金素梅因涉詐領助理費，其住居所、立院辦公室等都被搜索並被約詢，昨日公開發聲絕不屈服政治追殺。國民黨前主席洪秀...

批王世堅為高金素梅發聲 綠議員擬參選人：把台灣派的標準搞爛

民進黨立委王世堅近日以「高金素梅是台灣派」一說引發黨內基層與支持者強烈反彈。民進黨台北市大安、文山區市議員擬參選人劉品妡...

百萬交保 高金素梅：對司法迫害永不屈服

立委高金素梅涉詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法等三案，北檢昨天二度傳喚她複訊，偵訊三小時後依貪汙、詐欺...

「永不屈服政治追殺」疑涉詐助理費 高金素梅：始終清清白白參政

無黨籍立委高金素梅因疑涉詐領助理費等案，被檢調約詢。高金素梅今表示，從2002年從政以來，始終清清白白參政，檢調這次對她...

返家過年獻祝福「馬上幸福」 高金素梅：對賴清德政府政治目的不會屈服

立委高金素梅捲入貪汙詐領人頭助理費、詐領協會補助款，及違反醫療器材管理法等3案，北檢檢察官今複訊依貪汙治罪條例諭知100...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。