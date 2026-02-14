高金素梅涉詐助理費等案 辦公室主任30萬交保、限制出境出海

北檢偵辦立委高金素梅涉詐助理費等案，昨天約談高金素梅，訊後諭令100萬元交保。檢調昨天另約談剛返台的陳姓國會辦公室主任，今天複訊後諭令30萬元交保並限制出境出海。

檢調調查，高金素梅等人涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等3案，10日兵分30路搜索高金素梅住所、國會辦公室及案關人員住居所等處，原定約談18人，最終約談高金素梅等17人到案。因高金素梅身體不適，檢察官諭令限制出境出海後請回，13日二度通知高金素梅到案複訊。

檢調原將高金素梅的陳姓辦公室主任列為約談對象，但他當時出國，調查局掌握他昨天返台，將他帶回調查，今天移送台北地檢署複訊，檢察官訊後諭令交保。

另外，高金素梅助理張俊傑被檢方認定在3案中均居於主導關鍵地位，涉犯貪污治罪條例公務員詐取財物、刑法加重詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法、商業會計法等罪，且有逃亡、串證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。其餘11名被告分以10萬至50萬元交保，另4名被告請回。