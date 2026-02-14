快訊

半導體風雲／台積會商日本設備和材料廠 衝刺N3及N2產能

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

「北港武德宮」香火鼎盛！ 全台第一間「五路財神廟」求財一整年好運來

聲援高金素梅 洪秀柱：對政治現況痛心疾首 籲人民揭竿起義

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報資料照片
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報資料照片

無黨籍立委高金素梅因涉詐領助理費，其住居所、立院辦公室等都被搜索並被約詢，昨日公開發聲絕不屈服政治追殺。國民黨前主席洪秀柱今聲援，「揭竿起義，伐無道、誅濫權」，她身為曾任資深立委，對今日台灣的政治現況，只有四個字「痛心疾首」。

洪秀柱表示，高金素梅遭到大規模搜索偵辦，民進黨濫用司法的手段之粗暴、動作之高調，早已超出比例原則。這不是單純司法調查，而是赤裸裸的政治示警：誰敢監督、誰敢質疑，就準備承受國家機器的碾壓。

洪秀柱指出，打從民進黨執政以來，以惡法箝制在野、以行政權凌駕立法權、以政治意志踐踏憲法精神；到了賴清德總統上任，更是毫不掩飾地將司法化為武器，羈押在野黨主席，強推大罷免，讓台灣空轉一年多，社會撕裂、民生停擺。這不是民主競爭，這是政治鬥爭、權力清算。

洪秀柱說，當司法檢調成為執政者對付政敵的刀劍，當「國安」成為無限上綱的萬用藉口，當政治協商被棄如敝屣、對話機制蕩然無存，還能假裝這只是政黨攻防嗎？今天可以對付在野黨，明天就能對付任何不順從的團體與個人。連長年為原住民族發聲、為兩岸和平奔走的高金素梅，都能被如此粗暴對待，這已經不是個案，而是對整個在野力量的全面威嚇。

洪秀柱強調，當統治者無視民心、濫用權力，人民終將覺醒。兩千年前，陳勝、吳廣揭竿而起，喊出「伐無道，誅暴秦」，不是為了動亂，而是因為退無可退。今日的台灣，不該走到那一步，但若執政者繼續把司法當武器、把反對者當敵人，把國家機器當成鬥爭工具，人民終將明白，若不挺身而出，便只能任人宰割，「人為刀俎，我為魚肉」。

洪秀柱呼籲，停止政治追殺，停止司法濫權，回到憲政正軌。否則，歷史的審判不會缺席，人民的怒火不會永遠沉默。

司法 洪秀柱 高金素梅

延伸閱讀

批王世堅為高金素梅發聲 綠議員擬參選人：把台灣派的標準搞爛

「永不屈服政治追殺」疑涉詐助理費 高金素梅：始終清清白白參政

返家過年獻祝福「馬上幸福」 高金素梅：對賴清德政府政治目的不會屈服

100萬交保回家過年 高金素梅：不會屈服賴政府的政治目的

相關新聞

批王世堅為高金素梅發聲 綠議員擬參選人：把台灣派的標準搞爛

民進黨立委王世堅近日以「高金素梅是台灣派」一說引發黨內基層與支持者強烈反彈。民進黨台北市大安、文山區市議員擬參選人劉品妡...

聲援高金素梅 洪秀柱：對政治現況痛心疾首 籲人民揭竿起義

無黨籍立委高金素梅因涉詐領助理費，其住居所、立院辦公室等都被搜索並被約詢，昨日公開發聲絕不屈服政治追殺。國民黨前主席洪秀...

百萬交保 高金素梅：對司法迫害永不屈服

立委高金素梅涉詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法等三案，北檢昨天二度傳喚她複訊，偵訊三小時後依貪汙、詐欺...

「永不屈服政治追殺」疑涉詐助理費 高金素梅：始終清清白白參政

無黨籍立委高金素梅因疑涉詐領助理費等案，被檢調約詢。高金素梅今表示，從2002年從政以來，始終清清白白參政，檢調這次對她...

返家過年獻祝福「馬上幸福」 高金素梅：對賴清德政府政治目的不會屈服

立委高金素梅捲入貪汙詐領人頭助理費、詐領協會補助款，及違反醫療器材管理法等3案，北檢檢察官今複訊依貪汙治罪條例諭知100...

100萬交保回家過年 高金素梅：不會屈服賴政府的政治目的

立委高金素梅在農曆春節連假前捲入貪汙詐領人頭助理費、詐領協會補助款，及違反醫療器材管理法等3案，下午高金重返台北地檢署複...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。