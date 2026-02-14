批王世堅為高金素梅發聲 綠議員擬參選人：把台灣派的標準搞爛

民進黨立委王世堅近日以「高金素梅是台灣派」一說引發黨內基層與支持者強烈反彈。民進黨台北市大安、文山區市議員擬參選人劉品妡今天表示，台灣派不是拿來擴編人數的名單，而是守住底線的共同承諾，反威權、守主權、挺法治；如果連親中疑慮、涉案爭議都能用一句台灣派帶過，那不是把台灣派做大，是把台灣派的標準搞爛。

王世堅昨天再解釋，高金素梅是否觸及國安法等，司法自然會去偵辦，和認同無關，政治絕對沒有介入司法，至於對高金素梅個人，因為兩人是同事，同在一個屋簷下，基於同事情誼當然會關心，因此他自然而然認為原住民立委理所當然是台灣派；更何況就算高金素梅先前若有比較傾向中共的話，那他的說法也沒錯，就是要化敵為友，要將台灣派的肚量、基礎放大，才能壯大台灣，不能說哪些人，在什麼時候講了哪些話，導致大家一分為二，台灣才3萬6000平方公里、2300萬人而已，要怎麼切？

劉品妡指出，誰會想要一個親中、又涉違法爭議的人，被包裝成台灣派？真正重視台灣主權、民主與法治的人，都不會接受這種偷換概念。

王世堅「高金素梅是台灣派」一說，硬把價值問題扭成身分問題，還反問「原住民不是台灣派嗎？」但大家質疑的從來不是族群，而是面對涉案與國安疑慮，怎麼能先發「台灣派通行證」替人背書？