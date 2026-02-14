聽新聞
百萬交保 高金素梅：對司法迫害永不屈服

聯合報／ 記者蕭雅娟屈彥辰／台北報導

無黨籍立委<a href='/search/tagging/2/高金素梅' rel='高金素梅' data-rel='/2/116912' class='tag'><strong>高金素梅</strong></a>因疑涉詐領助理費等案，被檢調約詢。高金素梅今表示，「面對這種莫須有的政治追殺，我永不屈服」。圖／高金素梅臉書
立委高金素梅涉詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法等三案，北檢昨天二度傳喚她複訊，偵訊三小時後依貪汙、詐欺等罪諭令一百萬元交保、限制出境出海；高金交保後強調，「對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服。」

高金素梅交保後在臉書發表「對於司法迫害的嚴正聲明」，強調從政以來經歷七屆立委選舉，始終清清白白，檢調對她和團隊發動司法迫害，只是暴露民進黨政府司法打手的心虛，「這就是一場企圖讓人民噤聲的司法迫害示範，面對這種莫須有的政治追殺，我永不屈服。」

高金素梅表示，為了看緊人民愈來愈扁的荷包，她反對一點二五兆元國防特別預算，為護台灣產業，她反對美國對中華民國的霸權關稅，「我沒有做錯任何事。」

檢方春節前大陣仗搜索約談高金等人，高金複訊時因身體不適就醫，昨完成複訊。檢調追查，張俊傑是高金素梅得力左右手，曾任國會辦公室主任，現為公費助理，是涉及三案關鍵角色，因張的案情明確，但到案後避重就輕，遭聲押禁見獲准。

高金素梅 貪汙 關稅 國防特別預算

