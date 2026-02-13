「永不屈服政治追殺」疑涉詐助理費 高金素梅：始終清清白白參政

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
無黨籍立委高金素梅因疑涉詐領助理費等案，被檢調約詢。高金素梅今表示，「面對這種莫須有的政治追殺，我永不屈服」。圖／高金素梅臉書
無黨籍立委高金素梅因疑涉詐領助理費等案，被檢調約詢。高金素梅今表示，從2002年從政以來，始終清清白白參政，檢調這次對她和團隊所發動的司法迫害，只是暴露了民進黨政府司法打手的心虛。「面對這種莫須有的政治追殺，我永不屈服！」

高金素梅說，從2002年從政以來，經歷7屆立法委員選舉。她沒有任何政治奧援，始終清清白白參政，她的目的只有一個，那就是全心全意地為族人服務。

高金素梅表示，從政24年來，她和團隊夥伴們不眠不休、一步一 腳印地走進部落，深入族人的生活，了解族人的問題與困難，並且努力地解決問題。這些成果，她的團隊夥伴們功不可沒，由衷地感謝他們的奉獻與付出，沒有他們，就沒有今天的高金素梅。

高金素梅指出，為了爭取原鄉部落的交通車，她努力了10年，直到企業的捐贈之後，政府才有了「幸福巴士」的政策；為了解決新冠疫情期間部落族人沒有口罩和快篩可用的焦慮和請求，她積極呼籲社會各界捐獻，讓部落族人才有口罩和篩劑可用；為了原住民族的權益，她提案改善了原鄉鄉道、恢復了土地權益並爭取了禁伐補償。

高金素梅說，她推動了原住民族教育、老幼共學、長者照護，並促進了全民原教；為了原住民族的尊嚴和歷史正義，她反對靖國神社、清算殖民歷史，追索遲遲不見的原住民族歷史正義；為了看緊基層人民越來越扁的荷包，她反對天價的1.25兆元國防特別預算；為了守護台灣產業發展的成果，她反對美國對中華民國的霸權關稅。

高金素梅強調，所有這一切的努力和主張，都是為了捍衛原住民族的權利和維護基層百姓的利益。她沒有做錯任何事。檢調這次對她和團隊所發動的司法迫害，只是暴露了民進黨政府司法打手的心虛。「這就是一場企圖讓人民禁聲的司法迫害示範，面對這種莫須有的政治追殺，我永不屈服！感謝大家的支持與打氣，願祖靈庇佑台灣，大家過個好年。」

原住民族 高金素梅 司法

