返家過年獻祝福「馬上幸福」 高金素梅：對賴清德政府政治目的不會屈服

立委高金素梅捲入貪汙詐領人頭助理費、詐領協會補助款，及違反醫療器材管理法等3案，北檢檢察官今複訊依貪汙治罪條例諭知100萬元交保。高金簡短受訪強調，對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任。她也祝大家「馬上幸福」。

高金素梅表示，首先，我要對我的族人還有愛我、關係我，以及立法院的同事們說聲抱歉，讓你們擔心了。我希望台灣能夠和平、人民能夠幸福、我更祈願我的祖靈能夠保佑這塊美麗的寶島。

高金說，對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任。希望大家過上一個好年，「馬上幸福」謝謝。高金素梅發言後，隨即上車離開。

檢調出動國安大兵搜索高金等人，檢察官2月11日因高金身體不適，依貪汙罪諭知限制出境出海，今下午高金重返台北地檢署複訊，檢察官訊問約3小時後，諭知100萬元交保，可回家過年。