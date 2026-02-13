可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

立委高金素梅在農曆春節連假前捲入貪汙詐領人頭助理費、詐領協會補助款，及違反醫療器材管理法等3案，檢察官11日因被告身體不適，依貪汙罪諭知限制出境出海，今下午高金重返台北地檢署複訊，檢察官訊問約3小時後，諭知100萬元交保，可回家過年。

2月13日下午2時許，高金在律師、親友陪同下重返北檢複訊，對於媒體問「身體還好嗎？」未正面回應，不發一語；當時，陪同者走在高金前方護駕、阻擋媒體拍攝，還有記者跌到，她才開口提醒眾人小心、注意安全、不要推擠、謝謝你們。

北檢指揮專辦共諜案的調查局國安站人員，10日兵分30路搜索高金素梅住處及國會辦公室，高金等人涉貪汙治罪條路詐領助理費、違反醫療器材及詐領協會補助款，並非反滲透法或國家安全法。

2月10日清晨檢調搜索高金，直至11日凌晨移送北檢複訊，高金在檢察官人別訊問時，表示相當不舒服，連坐下都有問題，無法繼續筆錄。檢方考量不適合訊問，同意就醫。高金離開北檢時，整個人靠在法警手臂上行走，狀態不佳，法警將她扶出地檢署後，由助理帶上車前往台大急診室。

檢調偵辦高金等人涉貪汙詐領人頭助理費案，日前搜索立院辦公室約7小時，查扣大批證物，仍持續分析涉案時間及詐領金額。

據了解，高金2001年投入政治界，張俊傑是得力左右手、操盤手，曾擔任國會辦公室主任，被調查局認定是涉及三案關鍵角色，其中人頭助理費涉案情節明確，他到案後對案情避重就輕，遭檢方聲押獲准。

張俊傑是金曲歌王Matzka岳父，涉以女兒雲雅舜的帳戶供協會洗錢，隱匿犯罪所得；雲涉洗錢罪50萬元交保。特助高智偉、蘭嶼鄉代呂俠、前助理露子吉尤及人頭助理林怡君等人均50萬元交保，限制出境出海。

屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆，及金峰鄉民代表會主席高勤書，涉快篩試劑醫材法案，訊後均請回。

屏東前議員周陳文彬涉詐欺補助款30萬交保；國會助理利春仁、南區服務處主任麥玲鳳、人頭助理楊昀儒及某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑等人均10萬元交保。