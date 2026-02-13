王世堅稱高金素梅「台灣派」引反彈 綠議員擬參選人籲：審慎發言

民進黨立委王世堅近日以「高金素梅是台灣派」一說引發黨內基層與支持者強烈反彈，民進黨台北市松山信義區市議員參選人郭凡今天表示，尊重多元意見是民主社會的重要精神，但對於涉及國家主權、民主體制與台灣認同等根本價值的論述，社會自有清楚的公共標準，絕不應被混淆。

郭凡指出，「在台灣，沒有人必須為他的認同道歉」這句話，代表的是台灣得來不易的民主自由，應被用來保障人民的言論與身分認同，而不是被延伸解讀為可以合理化任何立場、甚至模糊國家主權與民主防衛的界線。若將此金句用於為長期在國防、兩岸與主權議題上立場與主流民意相悖的人物背書，確實容易造成基層支持者的困惑與不滿。

郭凡表示，所謂「台灣派」，對許多基層支持者而言，指的是認同台灣主權、守護民主自由、反對外來威權勢力干預，並支持台灣持續強化自我防衛能力的價值立場，這是一條長期以來由無數前輩努力建立的共識，也是民進黨能夠獲得人民信任的重要基礎。

郭凡說，年輕世代投入公共事務，正是承接這份守護台灣的使命。對於社會與黨內出現的不同聲音，應以理性對話回應，但同時也必須對核心價值有所堅持，任何可能造成價值混淆的說法，都應審慎檢視其社會影響。

郭凡表示，期待王世堅能夠再次說明其發言本意，釐清外界疑慮，不要「支支吾吾」，讓社會回到對民主與國家安全的理性討論，也讓年輕政治工作者能在清楚的價值基礎上共同努力。民進黨的精神在於守護台灣的自由、民主與主權，這不僅是政黨的核心理念，更是對所有支持者的承諾，未來也將持續以此作為從政與服務市民的最高原則。