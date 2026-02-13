三案纏身！高金素梅涉詐助理費 今赴北檢複訊

立委高金素梅被控以人頭詐領助理費案，檢調出動國安大兵搜索，高金複訊時身體不適就醫，檢方11日依貪汙罪諭知限制出境出海，今下午傳喚到庭複訊。高金步入北檢，對於媒體問身體還好嗎？未正面回應，面帶微笑提醒拍攝中的記者小心、注意安全、不要推擠、謝謝你們。

北檢指揮專辦共諜案的調查局國安站人員，10日兵分30路搜索高金素梅住處及國會辦公室，高金等人涉貪汙治罪條路詐領助理費、違反醫療器材及詐領協會補助款，並非反滲透法或國家安全法。

高金2月11日凌晨抵達北檢複訊，檢察官依程序人別訊問，高金表示相當不舒服，連坐下都有問題，無法繼續筆錄。檢方考量不適合訊問，同意就醫。高金離開北檢時，整個人靠在法警手臂上行走，狀態不佳，法警將她扶出地檢署後，由助理帶上車前往台大急診室。

檢調偵辦高金等人涉貪汙詐領人頭助理費案，日前搜索立院辦公室約7小時，查扣大批證物，仍持續分析涉案時間及詐領金額。

據了解，張俊傑最早期是立委林正杰辦公室團隊成員，之後加入高金團隊，高金2001年投入政治界，張是得力左右手、操盤手，曾擔任國會辦公室主任，被調查局認定是涉及三案關鍵角色，其中人頭助理費涉案情節明確，他到案後對案情避重就輕，遭檢方聲押獲准。

檢調追查，張實質掌控台灣原住民多族群文化交流協會，主理核心業務，2014年至2018年間涉向原民會及中油、台電等國營企業申請經費補助款千萬元，並且透過某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑等人開立假發票，浮報預算或沒有舉辦活動，詐取補助款。

張俊傑是金曲歌王Matzka岳父，涉以女兒雲雅舜的帳戶供協會洗錢，隱匿犯罪所得；雲涉洗錢罪50萬元交保。檢調持續追查助理費、補助款是否被當成「小金庫」挪為私用。