被點名「下一位」 羅智強：早有被清算的準備

無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費等罪嫌，檢調大動作搜索辦公室、住處。國民黨立委羅智強被點名可能成為「下一位」。羅智強今表示，他早就有心理準備，隨時會被執政者清算，民主寒冬，早就來了。現在從政，都要有被賴清德總統政治清算、坐黑牢的心理準備。

羅智強說，看到永遠站在監督最前線的高金素梅，遭到賴清德政權的檢調清算，於公於私，當然很難過。於私，和高金素梅並肩作戰這幾年，我相信她的清白，也相信在「公平沒有被破壞」下，她絕對經得起檢驗。但關鍵就在，已被賴清德政權控制的檢調，有可能是公平的嗎？

羅智強表示，助理費案，先不說，相信高金素梅的助理費絕無中飽私囊，大家想一想，高金素梅從政20多年，為什麼是今天辦助理費？七連霸的民進黨立委林岱樺，她的助理費使用方式沒變，民進黨執政10年不辦她，要等到她想選高雄市長，還飆到民調第一名的時候辦她？辦到她高雄市長初選民調落敗？

羅智強表示，新竹市長高虹安也是因為助理費被賴清德政權以貪汙罪追殺，還好高院判高虹安貪汙部分無罪，但更重要的問題是，據高虹安辦公室所述，她的助理費使用方式，是沿用民進黨前立委李俊俋時的作法。賴政權的檢調，沒有查了高升監察院秘書長後、因拿公務車當寵物美容車而下台的李俊俋。

羅智強表示，再來看所謂協會申請國營事業補助浮報一案，他依然絕對相信高金素梅絕無中飽私囊，但更重要的是，民進黨讓多少側翼和側翼協會，幾千萬、上億元的拿補助、拿標案，餵肥餵飽後，在大罷免時跳出來當打手。這中間有沒有浮報？有沒有弊端？賴政權掌控的檢調，有沒有去查辦？一件都沒有。

羅智強提到，至於查中國大陸製的快篩劑，更是笑話一場，民進黨執政為了讓綠友友大發國難財，搞得全台缺口罩、缺快篩。民眾為了「救自己的命」無不想方設法找快篩。結果，民進黨現在要查守護台灣人性命，幫民進黨收爛攤子的人？賴清德想關高金素梅，何須「三大案」，三個字「莫須有」就綽綽有餘。

羅智強認為，賴清德劍指高金素梅，其實也是一個「政治宣告」。告訴還敢監督執政者的人，「檢調已經被賴清德武器化」，檢調已經被完全馴化，既是賴政權的盾，更是賴政權的劍。檢調的終極大招就是選擇性辦案，一方面放過綠色權貴，成為執政者的無敵之盾，只要檢調不辦，民進黨就不會有弊案。

羅智強指出，一方面嚴打政治異議，成為執政者的索命之劍，冷飯熱炒、老案新辦、以案查案、無案變小案、小案變大案，偵查大公開、媒體大造謠、雞蛋挑骨頭，就是赤裸裸的政治鬥爭。在賴清德「聖上」的統治下，他是用「聖人」的標準，追殺每一個敢監督他的人。但只要是受「聖上」的聖眷所顧，保太平富貴，雞鳴狗盜不會有事，雞犬升天才是常態。

羅智強說，馬英九、柯文哲、高金素梅，每一個都被「聖上」的「聖人天平」玩過。不要以為只有高金素梅，下一個抓誰，全看賴清德的高興。雖然對高金素梅的清白有堅定的信心，但信心，在聖上的無敵之盾、索命之劍下其實已不足夠，白布被賴清德染黑，也不讓人意外。

羅智強表示，賴清德不是馬英九，馬英九不會染指司法，但賴清德才沒在客氣，在野制衡、民主監督，需要的已不只是「信心」是「決志」。邱毅示警他是下一個。他早就有心理準備，隨時會被執政者清算。民主寒冬，早就來了。現在從政，都要有被賴清德政治清算、坐黑牢的心理準備。每一個在野的政治人物，都要擁有，被清算鬥爭也絕不屈服的堅強「決志」。