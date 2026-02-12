昨日柯文哲今日高金素梅 張啓楷怒轟政治追殺質疑檢調成打手

台北地檢署指揮調查局國安站，針對無黨籍立委高金素梅位於陽明山的住所及國會辦公室等地執行搜索，引發政壇震盪。前立委、民眾黨提名嘉義市長參選人張啓楷強烈質疑檢調辦案時機與方式，直指「昨日柯文哲、今日高金」，痛批執政黨動用司法打壓異己，形同政治追殺。

張啓楷表示，高金素梅長期在立法院強力監督執政黨，如今卻在國會開議前遭檢調大動作搜索，案情未說明清楚，卻已有親綠媒體提前披露相關內容，讓外界質疑「黨檢媒一體」模式再度上演。他批評，司法機關一方面以「偵查不公開」為由不對外說明，另一方面卻任由消息外流，形同「先抹黑、再辦案」。

張啓楷指出，司法應公正毋枉毋縱，但近來社會觀感卻認為司法淪為對付在野監督的工具。他質疑，此舉恐製造寒蟬效應，「今天辦高金，明天是不是就輪到其他敢監督執政的人？」他要求檢調說明為何選在此時、以此規模搜索，並給當事人充分說明機會，而非讓輿論單方面定調。

他也強調，高金素梅七連霸立委，長期為原住民族權益奔走，包括推動禁伐補償金、保障傳統姓名權及爭取自治法案等，問政表現有目共睹。如今卻在短時間內被指涉多案並遭搜索，相關消息鋪天蓋地，難免令人聯想背後是否另有政治考量。此外，立法院長韓國瑜受訪表示，高金素梅經得起檢驗，尊重檢調調查，但強調辦案必須公正。民進黨立委王世堅也公開指出，以他對高金素梅的了解，其人做事嚴謹，「這案子應該不至於吧」，並質疑消息外流恐影響偵查公正。

張啓楷認為，連綠營資深立委都提出質疑，顯示此案已非單純藍綠攻防，而是關乎司法公信力。他呼籲，司法機關應向社會說明清楚，避免外界對政治操作的疑慮持續擴大。他最後強調，司法若失去人民信任，將動搖民主根基，「守住司法公正，就是守住台灣的民主底線。」