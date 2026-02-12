快訊

高金素梅助理、Matzka岳父涉貪羈押 凌晨上銬搭囚車 確定獄中過年

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

高金素梅助理、Matzka岳父涉貪羈押 凌晨上銬搭囚車 確定獄中過年

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
高金素梅助理張俊傑（左2）遭羈押禁見，凌晨上囚車前往台北看守所，將在獄中過年。記者張宏業／攝影
高金素梅助理張俊傑（左2）遭羈押禁見，凌晨上囚車前往台北看守所，將在獄中過年。記者張宏業／攝影

台北地檢署偵辦立委高金素梅詐領助理費等案，高金偵訊時身體不適送醫，檢方諭令限制出境出海，擇日訊問；不過，檢方認為，高金倚重的助理張俊傑涉犯貪汙罪嫌重大，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院裁准羈押，凌晨被上銬搭囚車前往台北看守所，確定在獄中過年。

由於張俊傑是高金素梅的貼身助理，如今被羈押禁見，代表高金涉案程度高升，儘管高金昨天凌晨因病就醫，但目前已出院，未來若2度出庭接受偵訊，強制處分的可能性很高，檢方是否會在春節前再次傳喚高金，值得關注。

法院裁定指出，張俊傑涉犯6罪，分別是貪汙之公務員詐取財物罪，刑法使公務員登載不實罪、加重詐欺罪、違反商業會罪、行使業務上登載不實文書罪、洗錢罪，已達犯罪嫌疑重大之程度。

裁定顯示，本案共犯間之犯意聯絡、行為分擔為何等重要事實，均尚有未明，有待檢察官釐清，有相當理由足認被告有勾串共犯之虞，考量本案具體犯罪情形嚴重，危害社會治安甚鉅，犯行期間非短、距今已有相當時日，共犯間犯意聯絡及行為分擔仍多有未明之處，案情晦暗危險性仍高，有羈押禁見之必要。

張俊傑是金曲歌王Matzka岳父，她女兒雲雅舜因提供1至2個帳戶給父親使用，被檢方依洗錢罪50萬交保。據了解，張俊傑以「台灣原住民多族群文化交流協會」名義，舉辦射箭、演唱活動，再指示原音重現負責人張智偉提供假票，詐領補助經費，最後將資金存入雲雅舜帳戶，此部分高金素梅涉入不多。

至於高金素梅偵查的重點，原先是朝違反國安法調查，因蒐證不易，辦案箭頭轉向偵查詐領助理費，鎖定用人頭助理林怡君、露子吉尤不實請款，這些人頭均不在立法院工作，涉犯貪汙罪。

立委高金素梅涉詐領助理費遭檢方約談，因身體不適送醫，擇日再訊問。記者曾原信／攝影
立委高金素梅涉詐領助理費遭檢方約談，因身體不適送醫，擇日再訊問。記者曾原信／攝影
高金素梅助理張俊傑涉犯貪汙等6罪遭法院裁定羈押。記者曾原信／攝影
高金素梅助理張俊傑涉犯貪汙等6罪遭法院裁定羈押。記者曾原信／攝影

張俊傑 高金素梅 貪汙

延伸閱讀

高金素梅助理犯6罪羈押 裁定曝「犯行期間非短」

高金素梅涉貪3案都參一咖 Matzka岳父張俊傑今晚羈押禁見

移送高金素梅成焦點！調查局朱茵超強學經歷曝光 台大畢業「美貌腦袋兼具」

高金素梅涉貪「關鍵人物」張俊傑聲押 今晚7時開羈押庭

相關新聞

高金素梅限制出海出境 助理張俊傑羈押

無黨籍立委高金素梅與前辦公室主任、現任助理張俊傑涉貪汙詐領國會助理費等案，高金昨移送北檢時身體不適就醫，檢方依貪汙罪限制...

金素梅助理、Matzka岳父涉貪羈押 凌晨上銬搭囚車 確定獄中過年

台北地檢署偵辦立委高金素梅詐領助理費等案，高金偵訊時身體不適送醫，檢方諭令限制出境出海，擇日訊問；不過，檢方認為，高金倚...

羅智強：賴總統辦高金只要莫須有三字 王世堅：讓高金加入台灣派有何不對

無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，辦公室、住處遭...

高金素梅助理犯6罪羈押 裁定曝「犯行期間非短」

無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等案，檢方偵辦，諭知高金限制出境出海，高金辦公室前主任、現任助理張俊傑捲入案情，檢方認張...

高金素梅涉貪3案都參一咖 Matzka岳父張俊傑今晚羈押禁見

無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等案，檢方偵辦，諭知高金限制出境出海，高金辦公室前主任、現任助理張俊傑捲入案情，檢方認張...

獨／高金案屏東縣議員越秋女今照常跑行程 低調曝「謝謝大家關心」

立委高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，10日遭北檢搜索。高金屏東團隊成員，縣議員越秋女昨服務處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。