羅智強：賴總統辦高金只要莫須有三字 王世堅：讓高金加入台灣派有何不對

無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，辦公室、住處遭搜索。國民黨文傳會主委吳宗憲昨籲檢調毋枉毋縱，而作為並肩作戰的戰友，國民黨全力協助與聲援高金素梅。

藍委羅智強表示，賴清德總統要辦高金，根本不需三大案，只要「莫須有」三個字。

中廣前董事長趙少康說，司法不該變成政治打手，國安更不應成為打擊異己工具。高金素梅一向是問政犀利、監督力道很強的立委，問政直指問題核心、敢講真話，檢調選在這個時間點出手，是不是有人想用司法的壓力，讓她不敢再發聲，讓其他立委產生寒蟬效應。

有國民黨立委說，去年大罷免第二階段結束不久，綠營內部就傳出，以賴總統鬥爭到底的政治性格，會用司法手段瓦解在野團結，還傳出鎖定縣市長參選人及立委等八人。高金遭搜索約談，許多藍委人人自危，國安出手當然有高層指導，當然與今年選舉有關。

民進黨立委王世堅日前表示相信高金素梅是「台灣派」，引發支持者炸鍋。王世堅昨說，他循循善誘，希望能化敵為友，讓無黨籍的高金加入台灣派，有何不對？他強調，真正的「台灣派」是把台灣愈做愈大、化干戈為玉帛、化敵為友，「哪有說愈做愈小，切到就剩一四五○」。