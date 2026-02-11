聽新聞
0:00 / 0:00

高金素梅助理犯6罪羈押 裁定曝「犯行期間非短」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
立委高金素梅前辦公室主任、現任助理張俊傑涉詐領助理費等案，北檢複訊後聲請羈押禁見。記者曾原信／攝影
立委高金素梅前辦公室主任、現任助理張俊傑涉詐領助理費等案，北檢複訊後聲請羈押禁見。記者曾原信／攝影

無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等案，檢方偵辦，諭知高金限制出境出海，高金辦公室前主任、現任助理張俊傑捲入案情，檢方認張在高金所涉貪汙、詐欺、醫療器材管理法案都有角色，向法院聲請羈押禁見，台北地院今晚漏夜審理，認定他涉犯6罪，裁准張羈押禁見。

裁定指出，張俊傑涉犯貪汙治罪條公務員詐取財物罪，刑法使公務員登載不實罪、刑法加重詐欺罪、商業會計法填製不實會計憑證罪、刑法行使業務上登載不實文書罪、洗錢防制法洗錢罪，已達犯罪嫌疑重大之程度。

裁定說，本案共犯間之犯意聯絡、行為分擔為何等重要事實，均尚有未明，有待檢察官釐清，有相當理由足認被告有勾串共犯之虞，考量本案具體犯罪情形嚴重，危害社會治安甚鉅，犯行期間非短、距今已有相當時日，共犯間之犯意聯絡及行為分擔仍多有未明之處，案情晦暗的危險性仍高，張有羈押及禁止接見、通信之必要。

檢調調查，高金素梅涉嫌利用人頭名義詐領助理費，另於2015年至2018年間以「台灣原住民多族群文化交流協會」名義舉辦射箭、演唱活動，浮報費用騙取原民會補助及台電、中油等國營事業的「敦親睦鄰」經費涉及詐欺。

張俊傑被認定是高金素梅浮報助理費涉貪的關鍵人物，張涉嫌利用女兒、金曲歌手」Matzka的老婆雲雅舜帳戶收受補助款，藉此掩飾犯罪金流，雲雅舜涉犯洗錢罪。

此外，檢調查知，食藥署2022年間因應疫情升溫，開放民眾自國外攜帶自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」回國，每人限制不得超過100劑，高金素梅疑似利用人頭掛名將大量的大陸製快篩直接帶回國，涉犯醫療器材管理法。

高金素梅 助理費 詐欺 張俊傑

延伸閱讀

高金素梅涉貪3案都參一咖 Matzka岳父張俊傑今晚羈押禁見

移送高金素梅成焦點！調查局朱茵超強學經歷曝光 台大畢業「美貌腦袋兼具」

高金素梅涉貪「關鍵人物」張俊傑聲押 今晚7時開羈押庭

讚高金素梅監督力道強 趙少康：有人想用司法壓力讓她不敢發聲？

相關新聞

高金素梅限制出海出境 助理張俊傑羈押

無黨籍立委高金素梅與前辦公室主任、現任助理張俊傑涉貪汙詐領國會助理費等案，高金昨移送北檢時身體不適就醫，檢方依貪汙罪限制...

羅智強：賴總統辦高金只要莫須有三字 王世堅：讓高金加入台灣派有何不對

無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，辦公室、住處遭...

高金素梅助理犯6罪羈押 裁定曝「犯行期間非短」

無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等案，檢方偵辦，諭知高金限制出境出海，高金辦公室前主任、現任助理張俊傑捲入案情，檢方認張...

高金素梅涉貪3案都參一咖 Matzka岳父張俊傑今晚羈押禁見

無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等案，檢方偵辦，諭知高金限制出境出海，高金辦公室前主任、現任助理張俊傑捲入案情，檢方認張...

獨／高金案屏東縣議員越秋女今照常跑行程 低調曝「謝謝大家關心」

立委高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，10日遭北檢搜索。高金屏東團隊成員，縣議員越秋女昨服務處...

高金素梅涉貪「關鍵人物」張俊傑聲押 今晚7時開羈押庭

無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等案，調查局搜索後10日晚間陸續移送13人複訊，高金素梅身體不適送醫，檢方先諭知限制出境...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。