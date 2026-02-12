高金素梅限制出海出境 助理張俊傑羈押

無黨籍立委高金素梅與前辦公室主任、現任助理張俊傑涉貪汙詐領國會助理費等案，高金昨移送北檢時身體不適就醫，檢方依貪汙罪限制出境出海，擇期複訊；張則涉貪汙重罪有逃亡、串證之虞，檢方聲請羈押禁見獲准。

調查局國安站報請北檢指揮追查高金素梅等人涉詐領國會助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法等三案。高金昨凌晨抵北檢，檢察官依程序人別訊問，高金表示相當不舒服，連坐下都有問題，無法繼續筆錄。檢方考量不適合訊問，同意就醫。高金離開北檢時，整個人靠在法警手臂上行走，狀態不佳，法警將她扶出地檢署後，由助理帶上車前往台大急診室。

據了解，張俊傑最早期是立委林正杰辦公室團隊成員，之後加入高金團隊，高金二○○一年投入政治界，張是得力左右手、操盤手，曾擔任國會辦公室主任，被調查局認定是涉及三案關鍵角色，其中人頭助理費涉案情節明確，他到案後對案情避重就輕，遭檢方聲押獲准。

另外，張實質掌控台灣原住民多族群文化交流協會，主理核心業務，該協會曾舉辦多屆百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽，二○一四年至二○一八年間涉向原民會及中油、台電等國營企業申請「敦親睦鄰」經費補助款千萬元，並且透過某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑等人開立假發票，浮報預算或沒有舉辦活動，詐取補助款。

張俊傑是金曲歌王Matzka岳父，涉以女兒雲雅舜的帳戶供協會洗錢，隱匿犯罪所得；雲涉洗錢罪五十萬元交保。檢調持續追查助理費、補助款是否被當成「小金庫」挪為私用。

特助高智偉、蘭嶼鄉代呂俠、前助理露子吉尤及人頭助理林怡君等人均五十萬元交保，限制出境出海。屏東前議員周陳文彬涉詐欺補助款卅萬交保；國會助理利春仁、南區服務處主任麥玲鳳、人頭助理楊昀儒及廠商等人均十萬元交保。

快篩試劑醫材法案，北檢檢察官在屏東複訊議員越秋女，花東部分採取「視訊」複訊，越等四人被控提供人頭名單給張俊傑輸入陸製快篩試劑，訊後均請回。