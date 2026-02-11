高金素梅涉貪3案都參一咖 Matzka岳父張俊傑今晚羈押禁見

無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等案，檢方偵辦，諭知高金限制出境出海，高金辦公室前主任、現任助理張俊傑捲入案情，檢方認張在高金所涉貪汙、詐欺、醫療器材管理法案都有角色，向法院聲請羈押禁見，台北地院今晚漏夜審理，裁准張羈押禁見。

檢調調查，高金素梅涉嫌利用人頭名義詐領助理費，另於2015年至2018年間以「台灣原住民多族群文化交流協會」名義舉辦射箭、演唱活動，浮報費用騙取原民會補助及台電、中油等國營事業的「敦親睦鄰」經費涉及詐欺。

張俊傑被認定是高金素梅浮報助理費涉貪的關鍵人物，張涉嫌利用女兒、金曲歌手」Matzka的老婆雲雅舜帳戶收受補助款，藉此掩飾犯罪金流，雲雅舜涉犯洗錢罪。

此外，檢調查知，食藥署2022年間因應疫情升溫，開放民眾自國外攜帶自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」回國，每人限制不得超過100劑，高金素梅疑似利用人頭掛名將大量的大陸製快篩直接帶回國，涉犯醫療器材管理法。

檢調10日持30張搜索票、約談包括高金素梅、張俊傑、雲雅舜、台灣原住民多族群文化交流協會執行長周陳文彬、台東縣金峰鄉民代表高勤書及屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆共17人到案，部分訊後請回、部分強制處分。