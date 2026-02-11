獨／高金案屏東縣議員越秋女今照常跑行程 低調曝「謝謝大家關心」

立委高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，10日遭北檢搜索。高金屏東團隊成員，縣議員越秋女昨服務處也遭搜索，越秋女被帶回屏東縣調查站，歷時8小時訊問後請回。越秋女今照常跑行程，記者去電，她僅低調說「謝謝大家關心」。

對於協會的運作，越秋女僅低調說，她不熟悉，也沒參與。今天行程很多，還有會勘，先把手邊工作先做完，謝謝大家關心。

越秋女接到記者來電，越秋女說，她的手機才剛換新的，熱騰騰的。記者問她，手機被扣押嗎？越秋女則笑笑沒有正面回答。

越秋女今天照常跑行程，她也在臉書發文，她今天參加的行程，參加原民會舉辦的114年原住民族農產運銷暨加值輔導計畫，還有參加望嘉文健站年末感恩餐會，她發文寫，感謝文健站照服員及志工長期用心照顧與陪伴，讓長輩們在熟悉的部落環境安心生活、健康樂活。看到長輩們的笑容，是最溫暖也最真摯的回饋。

越秋女發文寫，產業發展與長者照顧，都是部落永續重要基石。未來持續攜手努力，讓部落更加團結、更有力量。

50多歲的越秋女長期擔任立委高金素梅南區服務處助理，越秋女是來義鄉義林部落，2022年首次參選縣議員就選上，越秋女當時被檢方偵辦涉賄選違反選罷法起訴，法院判無罪，屏檢對越秋女提出民事當選無效之訴也遭法院駁回。

判決指出，越秋女透過管道取得大量廈門寶太生物科技公司所生產的「新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑」、N95口罩與酒精等防疫物資，假借捐助名義行求賄賂，發放給來義鄉各文健站等。當時越秋女說，疫情嚴重，有人捐助快篩試劑到高金素梅立委辦公室，她擔任志工負責發送，她從高金立委媒合物資平台得到防疫物資，她沒有用這些物資賄選，發送時由文健站照服員決定發放，當時她也沒競選文宣。法院認定沒有對價關係。