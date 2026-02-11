高金素梅涉貪「關鍵人物」張俊傑聲押 今晚7時開羈押庭
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等案，調查局搜索後10日晚間陸續移送13人複訊，高金素梅身體不適送醫，檢方先諭知限制出境出海；高金辦公室前主任張俊傑捲入相關案情，檢方複訊認張涉及貪汙利用職務詐取財務多罪，向法院聲請羈押禁見，台北地院已訂庭期，預計今晚7時開庭。
檢調調查，高金素梅涉嫌利用人頭名義詐領助理費，另於2015年至2018年間以「台灣原住民多族群文化交流協會」名義舉辦射箭、演唱活動，浮報費用騙取原民會補助及台電、中油等國營事業的「敦親睦鄰」經費涉及詐欺。
張俊傑被認定是高金素梅浮報助理費涉貪的關鍵人物，張涉嫌利用女兒、金曲歌手」Matzka的老婆雲雅舜帳戶收受補助款，藉此掩飾犯罪金流，雲雅舜涉犯洗錢罪。
此外，檢調查知，食藥署2022年間因應疫情升溫，開放民眾自國外攜帶自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」回國，每人限制不得超過100劑，高金素梅疑似利用人頭掛名將大量的大陸製快篩直接帶回國，涉犯醫療器材管理法。
檢調10日持30張搜索票、約談包括高金素梅、張俊傑、雲雅舜、台灣原住民多族群文化交流協會執行長周陳文彬、台東縣金峰鄉民代表高勤書及屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆共17人到案，部分訊後請回、部分強制處分。
受強制處分的有雲雅舜以50萬元交保，高金素梅助理利春仁以10萬元交保，4名前助理高智偉、林怡君、露子吉尤、呂俠都以50萬元交保，「台灣原住民多族群文化交流協會」執行長周陳文彬則以30萬交保，多人限制出境出海。
