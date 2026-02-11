快訊

高金素梅身體不適檢方請回就醫 藍議員揪疑點：北檢恐怕證據不夠

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
立委高金素梅遭檢調搜索，因身體不適暫停訊問被請回。本報資料照

原民立委高金素梅涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款，遭檢調約談，但今凌晨許因身體不適，檢方暫停訊問讓其先就醫，國民黨議員楊植斗表示，從檢方過往辦案經驗來看，因會對政治人物嚴刑拷打，如此對高金，恐怕是根本沒有足夠證物。

楊植斗指出，高金素梅委員被請回時是高團隊開車送她前往醫院就醫，並沒有任何警力戒護就醫，也無需任何保釋金及電子腳鐐等監控措施就離開北檢，從過往經驗來看，高金被請回代表北檢根本沒有取得足夠的證物。

楊植斗舉例，先前綠委林宜瑾丶林岱樺涉案被搜索後被裁定100萬元交保，若沒有足夠證據，檢調先把手機等私人物品給扣押，再慢慢從中看圖說故事，找不到金流丶找不到犯罪事實，就用八卦跟流言一層層地扒皮，政治人物受此拷打，沒死也半殘。

楊植斗說，看到高金素梅貼文底下引來許多青鳥惡毒留言，但熟識她的人，都知道她正派作風，「不是林宜瑾丶林岱樺之流可相提並論。」身正不怕影子斜，在這條傷痕累累的路上，希望每位勇敢與民進黨戰鬥的夥伴，都能夠照顧好自己。

