聽新聞
0:00 / 0:00
高金素梅涉案送醫限制出境 楊瓊瓔聲援：不能讓她孤單
無黨籍立委高金素梅遭搜索調查，被指疑似詐領助理費、還有協會補助款、連議員發防疫物資也與高金有關聯。2月11日凌晨，高金因發燒及身體不適，中斷偵訊隨後由國安人員陪同就醫。
民進黨立委王世堅聲援高金，國民黨立委楊瓊瓔也在臉書公開聲援表示，「疼到不捨，更不能沈默。這一次，我們一定要為妳站出來。」
楊指出，高金素梅在國會長期為原住民族及弱勢族群發聲，在部落亦深受族人信任。然而近期接連面對司法調查，身心承受壓力並因不適送醫，令支持者感到心痛與不捨。
楊瓊瓔強調，高金素梅多年來為偏鄉奔走、為弱勢爭取資源，始終站在第一線，如今卻成為被針對的對象，令人質疑其中是否涉及政治因素。她呼籲支持者持續關注案件發展，並在此關鍵時刻表達支持與聲援。
目前全案仍在偵辦中，相關事實與責任歸屬有待司法釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。