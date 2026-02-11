高金素梅涉案送醫限制出境 楊瓊瓔聲援：不能讓她孤單

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委高金素梅涉案送醫限制出境，藍委楊瓊瓔聲援「不能讓她孤單」圖／取自臉書
無黨籍立委高金素梅遭搜索調查，被指疑似詐領助理費、還有協會補助款、連議員發防疫物資也與高金有關聯。2月11日凌晨，高金因發燒及身體不適，中斷偵訊隨後由國安人員陪同就醫。

民進黨立委王世堅聲援高金，國民黨立委楊瓊瓔也在臉書公開聲援表示，「疼到不捨，更不能沈默。這一次，我們一定要為妳站出來。」

楊指出，高金素梅在國會長期為原住民族及弱勢族群發聲，在部落亦深受族人信任。然而近期接連面對司法調查，身心承受壓力並因不適送醫，令支持者感到心痛與不捨。

楊瓊瓔強調，高金素梅多年來為偏鄉奔走、為弱勢爭取資源，始終站在第一線，如今卻成為被針對的對象，令人質疑其中是否涉及政治因素。她呼籲支持者持續關注案件發展，並在此關鍵時刻表達支持與聲援。

目前全案仍在偵辦中，相關事實與責任歸屬有待司法釐清。

高金素梅 楊瓊瓔 司法
