讚高金素梅監督力道強 趙少康：有人想用司法壓力讓她不敢發聲？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。記者葉信菉／攝影
立委高金素梅昨遭檢調搜索。中廣前董事長趙少康今天表示，司法不應該變成政治打手，國安更不應該成為打擊異己的工具。辦案要依法、要有證據、要有程序正義，而不是先抹紅、先定調、先製造輿論，再慢慢找理由。

趙少康指出，檢調昨一次拿出三個罪名，大動作搜索高金素梅的住家跟辦公室，更罕見的是，由調查局國安站聯合檢察官一起，讓人更加覺得奇怪。國安單位動作這麼大、這麼急，毫不忌諱地對現任立法委員出手，而且是在證據、事實還沒有清楚之前，就先用「國安」的大帽子壓人。

趙少康說，他看到檢方指控高金素梅違反醫療器材法這一條，他特別覺得不合理。因為這是當年疫情最嚴重的時候，快篩跟疫苗都不夠，政府根本沒辦法處理，很多人都在想辦法找管道，希望能進口一些快篩試劑。

趙少康認為，民意代表本來就要為民服務，高金素梅在疫情期間努力幫民眾找快篩資源、幫政府解決問題，卻只因用的是中國大陸的快篩，現在卻變成罪名，而且從疫情到現在都已經過去好幾年，現在又把這個事情拿出來，更讓人懷疑這背後的目的。

趙少康表示，高金素梅一向是問政犀利、監督力道很強的委員，在立法院常常直指問題核心、敢講真話。在他看來，檢調選在這個時間點出手，是不是有人想用司法的壓力，讓她不敢再發聲，是不是想透過這種方式，對其他立委產生寒蟬效應？

趙少康說，司法不應該變成政治打手，國安更不應該成為打擊異己的工具。這條線一旦被踩過去，受害的，不只是一個人，而是整個台灣社會，這樣的政府，只會讓人民越來越害怕。

趙少康 國安 高金素梅
