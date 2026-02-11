希望高金素梅加入台灣派有何不對？王世堅：胡亂攻擊我莫名其妙

立委高金素梅司法案件檢調調查中，民進黨立委王世堅昨天說，他相信高金素梅還是站在台灣派這邊，一番言論引發綠營內批評王是在力挺高金素梅。王世堅今天表示，他是基於同事間人之常情，盼循循善誘能化敵為友，讓高金素梅能夠來加入台灣派、壯大台灣，這有什麼不對？他真的覺得莫名其妙。

王世堅指出，批評他「力挺」高金素梅，兩個字言之過重。畢竟大家都是立法院的同事，他要請問這些質疑的人，原住民不是最忠實的台灣派嗎？

王世堅說，他30年前經營鐵工廠，就聘請了30多位原住民，現在很多還住在台東、花蓮，他們也都和好幾位原住民立委都有聯絡，很多工人過去也曾找高金素梅幫忙，原住民是這麼善良純真、刻苦耐勞。

王世堅表示，他沒有說不要法辦高金素梅，也認為高金素梅應該誠實勇敢地面對司法，昨天90%講的內容和司法調查全然無關。