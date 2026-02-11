北檢偵辦高金素梅涉助理費案 綠：盼各界尊重司法

快訊

中央社／ 台北11日電

台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，引發討論。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天說，司法案件的核心在於證據，希望各界尊重司法獨立辦案，切莫以政治力干預司法。

北檢昨天指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金素梅到案。高金素梅到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，擇期再訊問。對此，國民黨立委羅智強在臉書表示，「總統賴清德正在搜索無黨籍立委高金素梅；現在動了高金素梅，下一個又要動誰」。

吳思瑤在立法院接受媒體聯訪指出，民進黨立法院黨團已多次向社會表達立場，任何的司法案件，它的核心在於證據而非政治，希望各界都能尊重司法獨立公正的辦案，切莫案件還在調查中，就以政治力干預司法，也希望所有的從政者都要尊重司法。

吳思瑤說，至於羅智強說「下一個又要動誰」，她想要問，「國民黨下一個要護航誰」。當事人絕對可以透過一切的努力捍衛清白，希望各界都要自制，還給司法最獨立超然的辦案空間，只要不違法，就不必怕司法，更不需要操弄輿論鬥臭司法。

司法 高金素梅 吳思瑤
