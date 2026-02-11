快訊

西島隆弘宣布退出AAA！第4度動喉部手術 將長期專心療養

蛇年收紅封關大漲532點 台積電帶頭衝再創1915元新天價

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

高金素梅遭搜 在野陣營自危…藍委指與今年大選有關

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立委高金素梅遭檢調搜索，朝野立委反應不一。圖／聯合報資料照片
立委高金素梅遭檢調搜索，朝野立委反應不一。圖／聯合報資料照片

無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款等3案，昨遭北檢指揮國安站調查官搜索住居所、立法院辦公室等。藍委分析，高金素梅遭搜索一事已讓藍委人人自危，現在談助理費制度改革已經緩不濟急，國安此時出手自然有高層指示，更與2026年地方選舉有關。

高金素梅因疑涉三案被北檢指揮國安站調查官，展開「地毯式」搜索，此事被解讀是在野陣營的震撼彈。在本屆立法院第4會期結束前，甫三讀通過「立法院組織法」部分條文修正，為助理增加待遇，現又傳高金素梅疑涉詐領助理費，新會期是否要再次展開修法，為外界關注。

有國民黨立委表示，去年823大罷免第二階段結束後不久，綠營內部就傳出消息，以賴清德鬥爭到底的政治性格，絕對不可能善罷干休，不能用大罷免政治手段解決「朝小野大」的政治困局，就會改用司法手段瓦解在野團結以及多數優勢，且傳出可能「鎖定縣市長參選人及立委等8人會有後續司法作為」。

該藍委表示，在年前對高金素梅下手應該是經過政治計算的。第一，高金素梅是無黨籍，藍白聲援是賴清德後續動作的重要風向；第二，因高金過去爭議，特別在兩岸，綠營名嘴側翼更好操作。昨天高金遭搜索約談，藍委群組討論熱烈，但許多藍委人人自危，狀況不明前「低調」以對，已達到賴清德的預先算計。

該藍委認為，現在談助理制度改革可能緩不濟急也曲高和寡，不太有意義，法律問題政治解決，本就無法理性討論，最後就是回到意識形態對決。國安出手當然有高層指導，也當然與2026選舉有關，但對賴清德而言，要突破目前立院少數的政治困局，恐怕也是唯一手段，後續軍購特別條例草案、台美關稅協議的影響將更為直接，在野黨內部可能有更大分歧。

高金素梅 國安 賴清德
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

獨／高金素梅前辦公室主任張俊傑遭聲押禁見 高金背後得力左右手

高金素梅案延燒 Matzka家族與部落呼籲外界勿干擾

「朱家軍」力挺高金素梅 楊智伃：執政黨一直把手伸進司法體系

影／高金素梅複訊5分鐘「感覺快要昏倒」 進台大急診室畫面曝

相關新聞

影／高金素梅複訊5分鐘「感覺快要昏倒」 進台大急診室畫面曝

立委高金素梅被控與前主任張俊傑詐領助理費，昨天被調查局搜索約談。高金素梅凌晨於台北地檢署複訊時，向檢察官表示身體不適，感...

金曲歌王Matzka妻涉洗錢50萬交保 疑涉出借帳戶給張俊傑隱匿犯罪所得

立委高金素梅被控與前主任張俊傑詐領助理費，昨天被調查局搜索約談到案，台北檢署凌晨複訊時，高金素梅表示身體不適，連坐都坐不...

高金素梅遭搜 在野陣營自危…藍委指與今年大選有關

無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款等3案，昨遭北檢指揮國安站調查官搜索住居所、立法院辦...

獨／高金素梅前辦公室主任張俊傑遭聲押禁見 高金背後得力左右手

立委高金素梅前辦公室主任、現任助理張俊傑，涉詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法，北檢向法院聲請羈押禁見。...

高金素梅案延燒 Matzka家族與部落呼籲外界勿干擾

無黨籍立委高金素梅相關案持續發酵，引發社會高度關注，而知名音樂人Matzka因其妻子雲雅舜涉及相關事宜，也成為外界焦點。...

高金素梅開庭發燒身體不適 檢方諭知限制出境緊急送醫

•無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天被調查局國安站搜索約談到案，經過馬拉松訊問後，今天凌晨移送台北檢署複訊，檢方偵訊沒多久，高金素梅表示因感冒身體不適，快要昏倒，希望就醫治療，檢方評估後決定讓高金請回，限制出境出海，高金則前往台大急診。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。