高金素梅遭搜 在野陣營自危…藍委指與今年大選有關

無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款等3案，昨遭北檢指揮國安站調查官搜索住居所、立法院辦公室等。藍委分析，高金素梅遭搜索一事已讓藍委人人自危，現在談助理費制度改革已經緩不濟急，國安此時出手自然有高層指示，更與2026年地方選舉有關。

高金素梅因疑涉三案被北檢指揮國安站調查官，展開「地毯式」搜索，此事被解讀是在野陣營的震撼彈。在本屆立法院第4會期結束前，甫三讀通過「立法院組織法」部分條文修正，為助理增加待遇，現又傳高金素梅疑涉詐領助理費，新會期是否要再次展開修法，為外界關注。

有國民黨立委表示，去年823大罷免第二階段結束後不久，綠營內部就傳出消息，以賴清德鬥爭到底的政治性格，絕對不可能善罷干休，不能用大罷免政治手段解決「朝小野大」的政治困局，就會改用司法手段瓦解在野團結以及多數優勢，且傳出可能「鎖定縣市長參選人及立委等8人會有後續司法作為」。

該藍委表示，在年前對高金素梅下手應該是經過政治計算的。第一，高金素梅是無黨籍，藍白聲援是賴清德後續動作的重要風向；第二，因高金過去爭議，特別在兩岸，綠營名嘴側翼更好操作。昨天高金遭搜索約談，藍委群組討論熱烈，但許多藍委人人自危，狀況不明前「低調」以對，已達到賴清德的預先算計。

該藍委認為，現在談助理制度改革可能緩不濟急也曲高和寡，不太有意義，法律問題政治解決，本就無法理性討論，最後就是回到意識形態對決。國安出手當然有高層指導，也當然與2026選舉有關，但對賴清德而言，要突破目前立院少數的政治困局，恐怕也是唯一手段，後續軍購特別條例草案、台美關稅協議的影響將更為直接，在野黨內部可能有更大分歧。