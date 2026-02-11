獨／高金素梅前辦公室主任張俊傑遭聲押禁見 高金背後得力左右手

立委高金素梅前辦公室主任、現任助理張俊傑，涉詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法，北檢向法院聲請羈押禁見。張俊傑大家都稱「傑哥」，高金推動政策、問政方向等，其實出自「傑哥」，部落形容，傑哥是高金得力的左右手與操盤手。

張俊傑的妻子是泰雅族音樂人雲力思曾獲金曲獎，曾任原住民族委員會泰雅族族群委員。高金素梅在2024年修正「原住民族委員會組織法」修正案時，將族群委員改為無給職，當時高金批原民會16名族群委員有14個是立委伍麗華、陳瑩的樁腳。當時民進黨籍立委陳瑩反批，高金素梅的助理老婆也讓國家養。其實就是在指雲力思曾擔任過泰雅族族群委員是有給職。

雲力思的女兒是MatZka的妻子雲雅舜也捲入這次弊案，北檢訊問後50萬元交保。

部落形容，張俊傑是高金得力的左右手，傑哥總是背著一個袋子，在部落單獨行走，到處鑽來鑽去，但不太與人打交道。據了解，張俊傑最早期是在立委林正杰辦公室團隊成員，之後張俊傑加入高金團隊，高金在2001年投入政治界。

據了解，高金素梅會打入高屏部落，早期除了是高金明星魅力，2009年八八風災時高金以贈災方式打進部落。台灣原住民多族群交流協會曾舉辦過多屆百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽，後來該比賽因故未再辦理，該協會會定期在部落發放物資、尿布也會辦活動。

部落形容，打進高金團隊不易，團隊會設下防火牆，做事相當謹慎，會找特質相近的，以屏東來說，縣議員越秋女、前議員周陳文彬，周陳文彬的女兒周陳曉玟是現任縣議員，背景都很相似，出身基層，都曾在外地打拚。

部落形容，早期高金因明星角色帶有吸引力，從政後，高金下鄉時，也展現十足親和力，也很容易和大家打成一片，因此有一群死忠支持者，高金如同「精神領袖」。