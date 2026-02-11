高金素梅案延燒 Matzka家族與部落呼籲外界勿干擾

無黨籍立委高金素梅相關案持續發酵，引發社會高度關注，而知名音樂人Matzka因其妻子雲雅舜涉及相關事宜，也成為外界焦點。對此，Matzka在台東的家族對媒體與外界保持低調，並呼籲尊重司法程序。

據了解，Matzka家族對於妻子捲入高金素梅案一事，選擇不對外說明任何細節，希望避免進一步引發社會討論，影響家人生活。家族成員強調，他們重視家庭隱私與個人安全，希望外界不要主動接觸或施壓。

此外，部落人士也表達立場，認為在司法調查尚未結束之際，外界應尊重家庭及家族成員隱私，不應發表任何評論或揣測，以免對家人造成不必要的壓力與困擾。呼籲社會大眾，以理性與同理心面對事件，讓司法程序順利進行。

目前，高金素梅案仍在調查與司法程序中，相關當事人的處理與結果尚未明朗。家族與部落的低調態度，也呼應了對法律程序的尊重與對家庭成員的保護立場。