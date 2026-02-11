快訊

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

高鐵春節不怕沒位置！LINE TODAY推「自由座預估燈號」 3燈號掌握排隊時間

「朱家軍」力挺高金素梅 楊智伃：執政黨一直把手伸進司法體系

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨前發言人楊智伃，日前宣布投入台北市松山信義區市議員黨內初選，上午由立委陳菁徽、台北市議員柳采葳、鍾沛君陪同前往民生社區草埔市場掃街。圖／取自楊智伃臉書
國民黨前發言人楊智伃，日前宣布投入台北市松山信義區市議員黨內初選，上午由立委陳菁徽、台北市議員柳采葳、鍾沛君陪同前往民生社區草埔市場掃街。圖／取自楊智伃臉書

國民黨前發言人楊智伃日前宣布投入台北市松山信義區市議員黨內初選，上午前往民生社區草埔市場掃街。針對無黨籍立委高金素梅疑涉助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款等案遭國安站調查官搜索，她表示，檢調不應該成為政治的工具人。

楊智伃表示，昨天看到很多好朋友到北檢外面聲援高金素梅委員，也有很多好朋友在臉書上聲援，她非常支持立法院長韓國瑜說的「檢調不應該淪為政治的打手」，檢調更不應該成為政治的工具人。

她說，如果有任何的事實，應該檢調來說話，而不是透過放消息的方式，應堅守偵查不公開的原則，這應該是台灣、也是中華民國司法最重要的底線，但是很可惜看到現在的執政黨，一直不斷的把手伸進司法的體系裡，正在一步步的瓦解大家對於中華民國司法的信任，這個是大家都不願意樂見的，希望大家一起聲援高金素梅，為公平正義發聲。

檢調 司法 高金素梅
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／高金素梅複訊5分鐘「感覺快要昏倒」 進台大急診室畫面曝

羅智強批賴總統辦高金素梅：不需3大案只需「莫須有」

金曲歌王Matzka妻涉洗錢50萬交保 疑涉出借帳戶給張俊傑隱匿犯罪所得

高金素梅開庭發燒身體不適 檢方諭知限制出境 緊急送醫 擇日再訊問

相關新聞

影／高金素梅複訊5分鐘「感覺快要昏倒」 進台大急診室畫面曝

立委高金素梅被控與前主任張俊傑詐領助理費，昨天被調查局搜索約談。高金素梅凌晨於台北地檢署複訊時，向檢察官表示身體不適，感...

高金素梅前辦公室主任張俊傑涉3案 北檢複訊2小時聲押禁見

立委高金素梅前辦公室主任、現任助理張俊傑，涉嫌詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法，昨遭台北地檢署指揮調查...

金曲歌王Matzka妻涉洗錢50萬交保 疑涉出借帳戶給張俊傑隱匿犯罪所得

立委高金素梅被控與前主任張俊傑詐領助理費，昨天被調查局搜索約談到案，台北檢署凌晨複訊時，高金素梅表示身體不適，連坐都坐不...

高金素梅開庭發燒身體不適 檢方諭知限制出境緊急送醫

•無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天被調查局國安站搜索約談到案，經過馬拉松訊問後，今天凌晨移送台北檢署複訊，檢方偵訊沒多久，高金素梅表示因感冒身體不適，快要昏倒，希望就醫治療，檢方評估後決定讓高金請回，限制出境出海，高金則前往台大急診。

羅智強批賴總統辦高金素梅：不需3大案只需「莫須有」

無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天遭調查局搜...

高金素梅涉貪等3案遭搜索 江啟臣：尊重司法但盼毋枉毋縱

無黨籍立法委員高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款等3案，昨天遭國安站調查官搜索。對此，國民黨立法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。