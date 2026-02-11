「朱家軍」力挺高金素梅 楊智伃：執政黨一直把手伸進司法體系

國民黨前發言人楊智伃日前宣布投入台北市松山信義區市議員黨內初選，上午前往民生社區草埔市場掃街。針對無黨籍立委高金素梅疑涉助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款等案遭國安站調查官搜索，她表示，檢調不應該成為政治的工具人。

楊智伃表示，昨天看到很多好朋友到北檢外面聲援高金素梅委員，也有很多好朋友在臉書上聲援，她非常支持立法院長韓國瑜說的「檢調不應該淪為政治的打手」，檢調更不應該成為政治的工具人。

她說，如果有任何的事實，應該檢調來說話，而不是透過放消息的方式，應堅守偵查不公開的原則，這應該是台灣、也是中華民國司法最重要的底線，但是很可惜看到現在的執政黨，一直不斷的把手伸進司法的體系裡，正在一步步的瓦解大家對於中華民國司法的信任，這個是大家都不願意樂見的，希望大家一起聲援高金素梅，為公平正義發聲。