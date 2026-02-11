影／高金素梅複訊5分鐘「感覺快要昏倒」 進台大急診室畫面曝

立委高金素梅被控與前主任張俊傑詐領助理費，昨天被調查局搜索約談。高金素梅凌晨於台北地檢署複訊時，向檢察官表示身體不適，感覺快要昏倒，無法繼續筆錄，檢方讓高金素梅就醫，並依貪汙罪嫌諭令限制出境出海，而高金素梅赴台大急診室畫面也曝光。

據了解，高金素梅開庭時，檢察官先依程序人別訊問，接著問她身體有無不適？高金素梅旋即表示，自己相當不舒服，連坐下去都有問題，已經無法繼續筆錄。檢察官認其身體狀況不適合訊問，同意讓她先行就醫，律師旋即叫車等候，她下樓後由法警攙扶，頭靠在法警手臂上，緩慢走出地檢署，由助理陪前往台大急診室看診。

據轉述，高金素梅偵訊時，疑因感冒引發頭暈，無法問答，檢察官因此決定擇日再訊問，是否會在農曆春節前再開庭？檢方要視情況而定。