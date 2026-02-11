快訊

金曲歌王Matzka妻捲高金素梅弊案！疑涉出借帳戶供隱匿犯罪所得

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

羅智強批賴總統辦高金素梅：不需3大案只需「莫須有」

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
無黨籍立委高金素梅與國民黨立委羅智強兩人交情不錯，高金素梅曾多次為羅智強站台。圖／聯合報資料照片
無黨籍立委高金素梅與國民黨立委羅智強兩人交情不錯，高金素梅曾多次為羅智強站台。圖／聯合報資料照片

無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天遭調查局搜索約談到案。國民黨立委羅智強批評，賴清德總統要辦高金素梅，根本不需3大案，只要有「莫須有」3個字就可以了。

高金素梅今凌晨移送台北檢署複訊，高金素梅即表示身體不適，經評估後赴台大就醫，並依貪汙罪諭令限制出境出海。

羅智強指出，看到高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸，身體不適、緊急送醫，他心中只有萬千的不捨與心痛，請高金素梅務必保重身體。

羅智強表示，這兩年外界總看到高金素梅站在制衡的最前線，勇敢、強悍、毫不退讓。身為國會同事，他看到的是一個拖著病體，仍然堅守崗位發言、投票的人。高金素梅是原住民立委，她的選區不是一個縣市，而是「全國」。且多數是交通艱困的高山部落，她全台奔波，幾乎每一個部落，都有她親自服務的足跡，她的身體早已長期透支。

羅智強批評，賴清德總統要辦高金素梅，根本不需要什麼「三大案」，只要有「莫須有」3個字就可以了，這3字可以把岳飛辦到死，還擔心斬不了高金素梅嗎？

高金素梅 羅智強 賴清德
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

金曲歌王Matzka妻涉洗錢50萬交保 疑涉出借帳戶給張俊傑隱匿犯罪所得

高金素梅前辦公室主任張俊傑涉3案 北檢複訊2小時聲押禁見

高金素梅開庭發燒身體不適 檢方諭知限制出境 緊急送醫 擇日再訊問

高金素梅涉詐助理費 偵訊身體不適急送醫 限制出境 前主任清晨送辦

相關新聞

高金素梅前辦公室主任張俊傑涉3案 北檢複訊2小時聲押禁見

立委高金素梅前辦公室主任、現任助理張俊傑，涉嫌詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法，昨遭台北地檢署指揮調查...

金曲歌王Matzka妻涉洗錢50萬交保 疑涉出借帳戶給張俊傑隱匿犯罪所得

立委高金素梅被控與前主任張俊傑詐領助理費，昨天被調查局搜索約談到案，台北檢署凌晨複訊時，高金素梅表示身體不適，連坐都坐不...

羅智強批賴總統辦高金素梅：不需3大案只需「莫須有」

無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天遭調查局搜...

高金素梅涉貪等3案遭搜索 江啟臣：尊重司法但盼毋枉毋縱

無黨籍立法委員高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款等3案，昨天遭國安站調查官搜索。對此，國民黨立法...

高金素梅開庭發燒身體不適 檢方諭知限制出境 緊急送醫 擇日再訊問

無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天被調查局國安站搜索約談到案，經過馬拉松訊問後，今天凌晨移送台北檢署複訊，檢方偵訊沒多久，高金素梅表示因感冒身體不適，快要昏倒，希望就醫治療，檢方評估後決定讓高金請回，限制出境出海，高金則前往台大急診。

高金素梅涉詐助理費 偵訊身體不適急送醫 限制出境 前主任清晨送辦

無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天被調查局搜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。