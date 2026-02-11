金曲歌王Matzka妻涉洗錢50萬交保 疑涉出借帳戶給張俊傑隱匿犯罪所得

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
張俊傑女兒、原住民歌手Matzka妻子雲雅舜涉洗錢50萬交保。記者曾原信／攝影
張俊傑女兒、原住民歌手Matzka妻子雲雅舜涉洗錢50萬交保。記者曾原信／攝影

立委高金素梅被控與前主任張俊傑詐領助理費，昨天被調查局搜索約談到案，台北檢署凌晨複訊時，高金素梅表示身體不適，連坐都坐不住，快要昏倒，無法繼續筆錄，檢方評估後，讓高金素梅前往台大急診，依貪汙罪諭令限制出境出海；至於張俊傑被認定涉犯貪汙重罪、且有串滅證之虞，聲押禁見。

張俊傑的女婿是金曲歌王Matzka、他的妻子雲雅舜也是張俊傑女兒，雲雅舜因出借帳戶給父親隱匿犯罪所得，凌晨被檢方50萬交保。Matzka曾獲金曲獎，去年花蓮洪災時，他搖身變成總監，邀來國語作業簿展開海上派對，眾多經典金曲讓能量滿點，沒想到岳父涉貪遭聲押、妻子涉洗錢交保。

高金素梅曾創辦「台灣原住民多族群文化交流協會」，初期由周陳文彬擔任理事長，目前任職協會社工站執行長。檢調追查，此部分應是張俊傑主導，2015至2018年間，由廠商張智偉、陳正順提供假發票浮報預算，再向原住民族委員會及台電、中油等國營企業詐領經費補助，高金素梅助理利春仁聽從張俊傑指示辦事，雲雅舜帳戶則藏放不法所得，雲雅舜因此被控洗錢。

檢方昨天共約談17人，民代部分有5人，除高金素梅限制出境，其餘4名市議員請回，其他名單包括張俊偉聲押、雲雅舜50萬交保、高金素梅人頭助理林怡君50萬交保、人頭助理露子吉尤50萬交保、蘭嶼鄉代表呂俠50萬交保、屏東服務處主任麥玲鳳10萬交保、張俊傑特助高智偉50萬交保、原住民多族群文化交流協會前理事長周陳文彬30萬交保、均限制出境出海。

至於高金素梅現任助理利春仁、原音重現負責人張智偉、某某多媒體負責人陳正順、詐領助理費人頭楊昀儒各10萬元交保。

立委高金素梅前辦公室主任、現任助理張俊傑涉貪遭聲押禁見。記者曾原信／攝影
立委高金素梅前辦公室主任、現任助理張俊傑涉貪遭聲押禁見。記者曾原信／攝影
立委高金素梅偵訊時因身體不適，聲稱連坐都坐不住，凌晨急送台大醫院急診。記者曾原信／攝影
立委高金素梅偵訊時因身體不適，聲稱連坐都坐不住，凌晨急送台大醫院急診。記者曾原信／攝影

高金素梅 原住民族 MATZKA
