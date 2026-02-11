快訊

台積天價1,900元點火！台股蛇年封關開高漲逾200點 挑戰33,300新紀錄

高金素梅前辦公室主任張俊傑涉3案 北檢複訊2小時聲押禁見

學習歷程讓才藝綁定升學 家長如何拿捏才不會逼過頭？

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
立委高金素梅前辦公室主任、現任助理張俊傑涉詐領助理費等案，北檢複訊後聲請羈押禁見。記者曾原信/攝影
立委高金素梅前辦公室主任、現任助理張俊傑涉詐領助理費等案，北檢複訊後聲請羈押禁見。記者曾原信/攝影

立委高金素梅前辦公室主任、現任助理張俊傑，涉嫌詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法，昨遭台北地檢署指揮調查局國安站搜索約談，今清晨5時許抵達北檢複訊，經訊問約2小時後，北檢向法院聲請羈押禁見。

七連霸原住民立委被控與助理張俊傑等人涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等3案。高金素梅今在北檢複訊時，因發燒身體不適，限制出境、出海，擇期再訊。張俊傑移送複訊後檢方聲請羈押禁見。

同案被告前助理林怡君、前助理露子吉尤、蘭嶼鄉代表呂俠、特助高智偉及張俊傑女兒雲雅舜（原住民歌手Matzka妻子）等5人分別以50萬元交保，均限制出境、出海。

台灣原住民多族群文化交流協會前理事長周陳文彬30萬交保。某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑、現任助理利春仁、人頭楊昀儒、南區服務處主任麥玲鳳等5人分別以10萬元交保。

屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、金峰鄉代會主席高勤書均請回。

高金素梅 北檢 助理費
