高金素梅涉詐助理費 偵訊身體不適急送醫 限制出境 前主任清晨送辦

無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天被調查局搜索約談到案，凌晨移送台北檢署複訊，檢方人別訊問後偵，高金素梅即表示身體不適，連坐都做不住，快要昏倒，無法繼續筆錄，檢方評估後決定暫停訊問，讓高金素梅前往台大就醫，並依貪汙罪諭令限制出境出海。

至於高金素梅前辦公室主任、現任助理張俊傑，清晨5點才被調查局移送北檢複訊。高金素梅凌晨移開北檢時，整個人靠在法警手臂上行走，狀態不佳，法警將她扶出地檢署後，由助理帶上車前往台大急診室，截至清晨6點尚未出院。

高金素梅是七連霸原住民立委，她被移送地檢署時，見國民黨市議員楊植斗等人高喊「委員加油」，一度哽咽幾乎落淚。

北檢指出，高金素梅到署後，檢察官開始訊問時先確認其身體狀況，因被告表示身體不適，檢察官認被告目前身體狀況不適合繼續訊問，諭知被告限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。

同案約談的高金素梅人頭助理林怡君50萬交保、人頭助理露子吉尤50萬交保、蘭嶼鄉代表呂俠50萬交保、張俊傑特助高智偉50萬交保、張俊傑女兒雲雅舜（原住民歌手Matzka妻子）50萬交保、原住民多族群文化交流協會前理事長周陳文彬30萬交保、屏東服務處主任麥玲鳳10萬交保、均限制出境出海。

至於現任助理利春仁、原音重現負責人張智偉、某某多媒體負責人陳正順、詐領助理費人頭楊昀儒各以10萬元交保。

據了解，檢調鎖定高金素梅與張俊傑涉及「三大案」偵辦，高金素梅被偵查的重點，主要是利用林怡君、露子吉尤等人頭詐領助理費，這些人頭都不在立法院工作，因此涉犯貪汙罪。

另外，食藥署2022年考量新冠肺炎疫情升溫，當年5月公布同年6月30日前，每人可輸入100劑個人自用快篩試劑，高金素梅涉違反醫療器材管理法，以「人頭」非法輸入大陸製快篩試劑，曾任助理的屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆，以及金峰鄉民代表會主席高勤書也被調查局約談，不過，這4位民代訊後均請回。