檢調偵辦高金案 縣議員陳政宗遭約談19小時今凌晨請回

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
檢調偵辦高金案，台東縣議員陳政宗歷經19小時約談偵訊，今凌晨3時請回。記者尤聰光／攝影
檢調偵辦高金案，台東縣議員陳政宗歷經19小時約談偵訊，今凌晨3時請回。記者尤聰光／攝影

檢調持續偵辦無黨籍立委高金素梅相關案件，昨上午同步在台北、花蓮及台東多地展開行動。其中，台東縣議員陳政宗被帶往調查局台東縣調查站，歷經長達19小時約談，於今天凌晨3時許被請回。

陳政宗步出調查站時神情略顯疲憊，面對現場守候媒體簡短表示，基於偵查不公開原則，不便對案情多作說明，並向媒體致意「謝謝大家關心，辛苦了」，隨後自行駕車離去。

據了解，昨天上午8時許，調查局國安站人員前往陳政宗位於台東市知本地區的住處執行搜索行動，隨後將其帶往台東調查站接受約談。期間，陳政宗於晚間11時30分左右一度現身外出拿藥，隨即返回調查站，繼續接受檢察官以視訊方式進行偵訊，直至今天凌晨3時結束，全案仍持續偵辦中。

