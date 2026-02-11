聽新聞
高金素梅開庭發燒身體不適 檢方諭知限制出境 緊急送醫 擇日再訊問
無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天被調查局國安站搜索約談到案，經過馬拉松訊問後，今天凌晨移送台北檢署複訊，檢方偵訊沒多久，高金素梅表示因感冒身體不適，快要昏倒，希望就醫治療，檢方評估後決定讓高金請回，限制出境出海，高金則前往台大急診。
北檢指出，高金素梅到署後，檢察官開始訊問時先確認其身體狀況，因被告表示身體不適，檢察官認被告目前之身體狀況不適合繼續訊問，故諭知被告限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。
高金素梅為七連霸原住民立委，她被移送地檢署時，見國民黨市議員楊植斗等人高喊「委員加油」，一度哽咽幾乎落淚，開庭沒多久即表達身體不適，無法再繼續作筆錄，隨後在助理陪同下搭車前往醫院。
無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天被調查局國安站搜索約談到案，經過馬拉松訊問後，今天凌晨移送台北檢署複訊，檢方偵訊後，高金素梅表示因感冒身體不適，快要昏倒，希望就醫治療，檢方決定讓高金素梅前往台大急診。
