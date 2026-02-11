高金素梅涉詐助理費 凌晨移送北檢 見支持者哽咽
無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天被調查局國安站搜索約談到案，經過馬拉松訊問後，今天凌晨移送台北檢署複訊，不排除強制處分。
高金素梅為七連霸原住民立委，她被移送地檢署時，國民黨市議員楊植斗、國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安等人高喊「委員加油」，高金素梅下車見到他們，一度哽咽幾乎落淚，隨後在調查官戒護下上樓開庭。
同案移送包括張俊傑女兒雲雅舜、高金素梅前助理林怡君；稍早被移送的廠商陳正順、詐領助理費人頭楊昀儒均以10萬元交保。
據了解，調查局國安站鎖定「三大案」偵辦，詐領助理費部分，高金素梅被指與現任助理張俊傑涉用「人頭」詐領款項，犯罪手法不同於高虹安案，人頭均不在立法院工作，涉犯貪汙罪；包括高金素梅、張俊傑、林怡君及屏東服務主任麥玲鳳處等人都被約談。
其次，高金素梅創立「台灣原住民多族群文化交流協會」，屏東前議員周陳文彬是協會前理事長，目前擔任協會社工站執行長，協會人員2015至2018年間，向原住民族委員會及台電、中油等國營企業申請公益活動經費補助，疑用不實發票浮報預算詐取補助款，不法金額待清查。
另外，檢調另指控，食藥署2022年考量新冠肺炎疫情升溫，當年5月公布同年6月30日前，每人可輸入100劑個人自用快篩試劑，免申請專案許可，可直接放行。高金素梅涉違反醫療器材管理法，以「人頭」非法輸入大陸製快篩試劑，曾任助理的屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆，以及金峰鄉民代表會主席高勤書等5也被調查局約談。
北檢主任檢察官曾揚嶺昨天上午率調查局搜索高金素梅國會辦公室，時間長達7小時，查扣7箱物證、2個手提箱、桌上型電腦及手機等證物。
