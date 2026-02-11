國安辦案 高金素梅被控3罪遭搜索

台北地檢署昨天指揮調查局國安站，搜索無黨籍立委高金素梅陽明山住家及國會辦公室等處所，約談十八人；調查局指控高金素梅與助理張俊傑等人涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款，詢後將高金等十三人依貪汙等罪嫌移送台北地檢署複訊。

高金素梅為七連霸原住民立委。立法院長韓國瑜表示，台北地檢署搜索程序上是完備的，但呼籲檢調單位「在執行公權力的同時，要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治打手」。依憲法增修條文，立委除現行犯外，在會期中非經立法院同意，不得逮捕或拘禁。

台北地檢署指出，全案是調查局國安站報請檢方指揮偵辦。據了解，調查局鎖定「三大案」偵辦，詐領助理費部分，指控她與前主任、現任助理張俊傑涉用「人頭」詐領，犯罪手法不同於高虹安案，人頭均不在立法院工作，涉犯貪汙治罪條例利用職務詐取財物等罪嫌；高金素梅、張俊傑等助理、前助理及地方服務處人員等人被約談。

另高金素梅創立「台灣原住民多族群文化交流協會」，屏東前議員周陳文彬是協會前理事長，目前擔任協會社工站執行長，協會人員二○一五年至二○一八年間向原住民族委員會及台電、中油等國營企業申請公益活動經費補助，涉疑似用不實發票浮報預算詐取補助款，不法金額待清查。

周陳文彬及合作廠商陳正順等人被移送北檢複訊。全案調查局以國安法報請偵辦，陳正順在檢方訊後以詐欺罪十萬元交保。

調查局另指控，食藥署二○二二年考量新冠肺炎疫情升溫，當年五月公布同年六月卅日前每人可輸入一百劑個人自用快篩試劑，免申請專案許可，海關可直接放行。高金素梅等人涉違反醫療器材管理法，以「人頭」非法輸入大陸製快篩試劑，曾經擔任其助理的屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆，及金峰鄉民代表會主席高勤書等五人遭調查局約談，未移送北檢。

越秋女當年九合一大選期間，被控透過管道取得廈門寶太生物科技有限公司所生產快篩試劑，行賄選民和地方團體，此案卷內證據顯示物資是高金素梅募集提供，越擔任立委助理發送物資，難推論發送物資行賄，屏東地方法院二○二四年判越無罪。

調查局國安站主任楊任之（中）昨帶隊搜索高金素梅國會辦公室。記者季相儒／攝影

台北地署檢主任檢察官曾揚嶺昨上午九時率調查局國安站搜索高金素梅國會辦公室，一直到下午四時許結束，長達七小時，查扣七箱物證、二個手提箱、一台桌上型電腦及手機等證物；相關涉案情節及詐領金額仍在清查中。

立院昨指出，檢方有依法與立院往例通知院方，立院派員陪同，基於偵查不公開，「院方對詳細案情並無所悉」。