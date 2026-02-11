聽新聞
0:00 / 0:00

藍：下一個要動誰 綠：高金爭議言論多

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰蔡晉宇林銘翰李成蔭／台北報導

無黨籍立委高金素梅昨天遭檢調搜索，朝野立委反應不一。國民黨立委羅智強抨擊，「民主寒冬來臨，下一個會是誰？」民進黨立院黨團書記長陳培瑜則表示，高金素梅過去就有很多爭議言論，靜待司法調查結果。

立法院長韓國瑜說，高金素梅廿多年在立法院的表現，可說是原住民捍衛者，問政非常認真，涉及原住民權益，高金素梅可說是一女當關、萬夫莫敵；他相信高金素梅禁得起檢驗，也尊重檢調，希望對於高金素梅及立法委員所有調查，必須公正。

高金素梅昨天遭搜索，羅智強錄製影片批評，賴清德總統「不演了」，出手劍指立院最認真、問政專業、監督政府最有力的高金素梅，「現在動高金素梅，下一個又要動誰？」

立委徐巧芯臉書表示「相當震驚，心情也非常沉重」，指檢調過年前時機點大規模動作，案件沒國安問題卻出動國安站搜索，是否符合法治精神、程序正義，背後是不是有其他政治考量，社會大眾很難沒有質疑。

國民黨立委王鴻薇說，希望司法調查務必毋枉毋縱，千萬不要有任何「政治性辦案」，過去甚至有消息外洩，高金素梅不應受到這樣的待遇。

陳培瑜說，高金素梅過去就有很多爭議言論，包括立院施政總質詢時，對行政院長卓榮泰說出「我們習近平主席」，到底是在為台灣人民謀福利，還是替中國在台灣說話？當然對高金有所質疑，但仍要靜待司法調查結果。

高金素梅 檢調
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高金素梅案立案是國安法？協會廠商依詐欺罪10萬元交保

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

若要逮捕、拘禁高金素梅 立法院是否在「會期中」成爭議

高金素梅被控詐領補助款 台灣原住民多族群文化交流協會廠商移送複訊

相關新聞

高金素梅案立案是國安法？協會廠商依詐欺罪10萬元交保

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費等三案，台北地檢署今指揮調查局國安站搜索住處及國會辦公室，約談18人到案，其中13...

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

立法委員高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，10日遭國安站調查官搜索。高金素梅屏東縣團隊成員，縣...

若要逮捕、拘禁高金素梅 立法院是否在「會期中」成爭議

立法委員高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，10日遭國安站調查官搜索住處、立院辦公室，這也是繼去...

檢調偵辦高金案...台東調查站燈火通明 持續約談中

檢調持續偵辦無黨籍立委高金素梅相關案件，今天上午同步在台北、花蓮及台東展開搜索與約談行動。檢調人員上午先前往高金素梅位於...

藍：下一個要動誰 綠：高金爭議言論多

無黨籍立委高金素梅昨天遭檢調搜索，朝野立委反應不一。國民黨立委羅智強抨擊，「民主寒冬來臨，下一個會是誰？」民進黨立院黨團...

羈押高金素梅？會期中須立院同意

無黨籍立委高金素梅昨天遭檢調搜索。立法院本屆第五會期已開始，但尚未開議，根據憲法增修條文、刑事訴訟法等相關規定，檢察官若...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。