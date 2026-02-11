聽新聞
藍：下一個要動誰 綠：高金爭議言論多
無黨籍立委高金素梅昨天遭檢調搜索，朝野立委反應不一。國民黨立委羅智強抨擊，「民主寒冬來臨，下一個會是誰？」民進黨立院黨團書記長陳培瑜則表示，高金素梅過去就有很多爭議言論，靜待司法調查結果。
立法院長韓國瑜說，高金素梅廿多年在立法院的表現，可說是原住民捍衛者，問政非常認真，涉及原住民權益，高金素梅可說是一女當關、萬夫莫敵；他相信高金素梅禁得起檢驗，也尊重檢調，希望對於高金素梅及立法委員所有調查，必須公正。
高金素梅昨天遭搜索，羅智強錄製影片批評，賴清德總統「不演了」，出手劍指立院最認真、問政專業、監督政府最有力的高金素梅，「現在動高金素梅，下一個又要動誰？」
立委徐巧芯臉書表示「相當震驚，心情也非常沉重」，指檢調過年前時機點大規模動作，案件沒國安問題卻出動國安站搜索，是否符合法治精神、程序正義，背後是不是有其他政治考量，社會大眾很難沒有質疑。
國民黨立委王鴻薇說，希望司法調查務必毋枉毋縱，千萬不要有任何「政治性辦案」，過去甚至有消息外洩，高金素梅不應受到這樣的待遇。
陳培瑜說，高金素梅過去就有很多爭議言論，包括立院施政總質詢時，對行政院長卓榮泰說出「我們習近平主席」，到底是在為台灣人民謀福利，還是替中國在台灣說話？當然對高金有所質疑，但仍要靜待司法調查結果。
