羈押高金素梅？會期中須立院同意

聯合報／ 記者唐筱恬王宏舜／台北報導
立委高金素梅。圖／聯合報系資料照片
立委高金素梅。圖／聯合報系資料照片

無黨籍立委高金素梅昨天遭檢調搜索。立法院本屆第五會期已開始，但尚未開議，根據憲法增修條文、刑事訴訟法等相關規定，檢察官若要搜索立委辦公室必須經國會同意，若進一步要羈押立委必須立院同意才行。

「刑事訴訟法」第一四九條規定，「在政府機關、軍營、軍艦或軍事上秘密處所內行搜索或扣押者，應通知該管長官或可為其代表之人在場」，因此檢調搜索立委辦公室都必須先告知立法院。

立法院人士說，檢方搜索前會先知會立法院秘書長，立法院會與檢方確認搜索範圍，派代表陪同檢方搜索，不會影響檢察官搜索辦案，用意是要避免檢調在立法院擴大搜索。

若要羈押立委，難度較高。依憲法增修條文第四條「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」。非會期中羈押立委不用立院同意；過去檢調多趁會期開始前出動。

檢調在會期中羈押立委先前有一例，二○二○年爆發前立委蘇震清廖國棟陳超明貪汙案，當時檢方申請延押立委時正值立院會期，北院因此發出「函請許可羈押」公文至立院，時任立院院長游錫堃召集朝野協商後於院會詢問，朝野都未提異議，法院才能裁定續押。

法界人士表示，如檢方要聲請羈押，但憲法增修條文又規定「在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」，立院現處於「憲定會期」但「沒有會開」狀態，如何經立法院同意就是個問題。對被告搜索、監聽，以及具保、限制出境與出海等相關強制處分則還是可做。

高金素梅 陳超明 蘇震清 立法院 廖國棟
