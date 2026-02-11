聽新聞
冷眼集／辦案邏輯 難脫政治聯想

聯合報／ 本報記者屈彥辰

無黨籍立委高金素梅昨天遭檢調查辦「三大案」，涉嫌違反貪汙治罪條例，此案令外界起疑之處，在於執行任務的單位，台北地檢署指揮的並非一般廉政單位，而是專責偵辦共諜及滲透案件的「調查局國家安全維護工作站」，若最後查無國安事件，恐引發政治風暴。

高金雖被控詐領助理費，負責國安偵查的單位跨界介入「助理費案」，其背後是否涉及更深層、不可告人的國安機密案件？抑或是檢調企圖以此名義擴大偵查權限？在檢調尚未提出明確說明前，這種辦案邏輯已讓整起司法行動籠罩在政治陰霾下。

高金素梅身為現職中央民代，立法委員受憲法高度保障。除憲法第七十三條之「言論免責權」，憲法增修條文也有「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」之規定。其目的並非賦予委員憲法特權，而是為了確保立法權能獨立運作，不受行政與司法權的惡意干擾。

除在高金素梅住家，檢調人員昨在高金素梅立院辦公室內盤桓長達七小時，展開近乎「地毯式」的搜查，展現誓要搜出關鍵罪證的態勢。但若無極其重大且具體的違法事證，檢方輕易動用國安層級的手段鎖定在野黨資深立委，無異於對憲法權力分立原則的粗糙挑戰。

立法院長韓國瑜昨雖表示程序上配合檢方，但也語重心長地呼籲檢調：「在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治打手。」這番話不僅是提醒，更是對司法信任危機的嚴厲警告。

「國家安全」不應成為整肅異己的遮羞布，檢調單位切記莫讓毀憲亂政之事，假國安之名堂而皇之地在民主社會上演；若無具體事證即祭出國安大旗，勢必難逃「政治追殺」之譏。

高金素梅 檢調 國安
延伸閱讀

