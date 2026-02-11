聽新聞
國安站出手查辦高金 法界人士：恐製造整肅異己印象

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
台北地檢署昨指揮調查局國安站搜索無黨籍立委高金素梅國會辦公室約七小時，帶走七大箱物證、兩個手提行李箱、一台桌上型電腦主機。記者李成蔭／攝影
台北地檢署昨指揮調查局國安站搜索無黨籍立委高金素梅國會辦公室約七小時，帶走七大箱物證、兩個手提行李箱、一台桌上型電腦主機。記者李成蔭／攝影

無黨籍立委高金素梅被調查局國家安全維護工作站搜索約談，辦案人員證實事涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領補助款。有法界人士說，國安站維護的國家法益甚於一般刑案，查辦在野立委找無危害國安證據，恐製造整肅政治異己印象。

調查局官網顯示，國安站工作重點是針對受中共派遣或運用，在台從事蒐集涉密情報、發展組織或進行破壞，企圖顛覆政府及危害國家安全之個人或組織，進行有效之監控與偵處。

另外，國安站也對境內外籍人士或團體，以滲透、吸收、利誘等方式，蒐集政治、經濟、國防、軍事、高科技機密資料等行為，進行有效之監控與偵處。國安站辦案罪名有獨特性，迄今為止，高金素梅涉案內容與此無關。

有法界人士表示，高金素梅政治立場鮮明，法案審查、預算監督十足敢言，是執政者眼中釘，調查局在肅貪、重大經濟案件表現上有佳評，以專辦共諜的國安站查辦她，須有更充分理由，否則後續政治反應不容小覷。

他指調查局受理國安案件，國安站會先清查金流、監聽、跟監或訪查，確認與陸資、境外勢力有關才會進一步搜索，國安站業務具高度敏感性，由國安站出手辦在野黨立委，必須很謹慎。

法界人士表示，檢調對高金素梅搜索時間異於一般，白晝到日落搬回大量證物已違常態，偵查實務上可能透露出對犯罪證據掌握度不足問題，或是試圖從貪汙案出發，再尋找她違反國安法、反滲透法其他事證。

但國安站調查高金素梅意義非同小可，以維護國家安全名義為辦案始點，卻以貪汙罪收網，動機難免引人遐想。

