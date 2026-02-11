國安站出手查辦高金 法界人士：恐製造整肅異己印象

無黨籍立委高金素梅被調查局國家安全維護工作站搜索約談，辦案人員證實事涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領補助款。有法界人士說，國安站維護的國家法益甚於一般刑案，查辦在野立委找無危害國安證據，恐製造整肅政治異己印象。

調查局官網顯示，國安站工作重點是針對受中共派遣或運用，在台從事蒐集涉密情報、發展組織或進行破壞，企圖顛覆政府及危害國家安全之個人或組織，進行有效之監控與偵處。

另外，國安站也對境內外籍人士或團體，以滲透、吸收、利誘等方式，蒐集政治、經濟、國防、軍事、高科技機密資料等行為，進行有效之監控與偵處。國安站辦案罪名有獨特性，迄今為止，高金素梅涉案內容與此無關。

有法界人士表示，高金素梅政治立場鮮明，法案審查、預算監督十足敢言，是執政者眼中釘，調查局在肅貪、重大經濟案件表現上有佳評，以專辦共諜的國安站查辦她，須有更充分理由，否則後續政治反應不容小覷。

他指調查局受理國安案件，國安站會先清查金流、監聽、跟監或訪查，確認與陸資、境外勢力有關才會進一步搜索，國安站業務具高度敏感性，由國安站出手辦在野黨立委，必須很謹慎。

法界人士表示，檢調對高金素梅搜索時間異於一般，白晝到日落搬回大量證物已違常態，偵查實務上可能透露出對犯罪證據掌握度不足問題，或是試圖從貪汙案出發，再尋找她違反國安法、反滲透法其他事證。

但國安站調查高金素梅意義非同小可，以維護國家安全名義為辦案始點，卻以貪汙罪收網，動機難免引人遐想。