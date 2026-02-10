快訊

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

私立大學教職員月退俸僅2萬多元 高教工會偕逾500人連署籲改革

高金素梅案立案是國安法？協會廠商依詐欺罪10萬元交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台灣原住民多族群文化交流協會合作廠商陳正順涉詐欺罪嫌，10萬元交保。記者邱德祥/攝影
台灣原住民多族群文化交流協會合作廠商陳正順涉詐欺罪嫌，10萬元交保。記者邱德祥/攝影

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費等三案，台北地檢署今指揮調查局國安站搜索住處及國會辦公室，約談18人到案，其中13人移送北檢複訊，第一名被移送廠商陳正順抵達北檢複訊，一度被列為國安法被告，檢方訊後改以詐欺罪10萬元交保。

台灣原住民多族群文化交流協會合作廠商陳正順，今晚在北檢複訊，顯示涉案案由為「國家安全法」但檢方訊後，依詐欺罪諭知10萬元交保。

檢調追查，高金素梅創立「台灣原住民多族群文化交流協會」，前議員周陳文彬曾擔任協會理事長，目前則是協會社工站執行長，該協會人員在2015年至2018年間，涉嫌向原民會和台電、中油等國營企業申請公益活動經費補助，再疑似用不實發票浮報預算，詐取補助款，不法金額尚待清查。

北檢 國安法 原住民
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

若要逮捕、拘禁高金素梅 立法院是否在「會期中」成爭議

高金素梅被控詐領補助款 台灣原住民多族群文化交流協會廠商移送複訊

高金素梅涉貪等3案！檢調兵分30路搜索約談18人 縣議員、廠商全在列

相關新聞

高金素梅案立案是國安法？協會廠商依詐欺罪10萬元交保

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費等三案，台北地檢署今指揮調查局國安站搜索住處及國會辦公室，約談18人到案，其中13...

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

立法委員高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，10日遭國安站調查官搜索。高金素梅屏東縣團隊成員，縣...

若要逮捕、拘禁高金素梅 立法院是否在「會期中」成爭議

立法委員高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，10日遭國安站調查官搜索住處、立院辦公室，這也是繼去...

檢調偵辦高金案...台東調查站燈火通明 持續約談中

檢調持續偵辦無黨籍立委高金素梅相關案件，今天上午同步在台北、花蓮及台東展開搜索與約談行動。檢調人員上午先前往高金素梅位於...

高金素梅被控詐領補助款 台灣原住民多族群文化交流協會廠商移送複訊

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國安站兵分30路搜索住處及國會辦公室，約談18人到案，其中...

高金素梅涉貪等3案！檢調兵分30路搜索約談18人 縣議員、廠商全在列

立委高金素梅等人涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，北檢今天指揮調查局國安站兵分30...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。