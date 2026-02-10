高金素梅案立案是國安法？協會廠商依詐欺罪10萬元交保

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費等三案，台北地檢署今指揮調查局國安站搜索住處及國會辦公室，約談18人到案，其中13人移送北檢複訊，第一名被移送廠商陳正順抵達北檢複訊，一度被列為國安法被告，檢方訊後改以詐欺罪10萬元交保。

台灣原住民多族群文化交流協會合作廠商陳正順，今晚在北檢複訊，顯示涉案案由為「國家安全法」但檢方訊後，依詐欺罪諭知10萬元交保。

檢調追查，高金素梅創立「台灣原住民多族群文化交流協會」，前議員周陳文彬曾擔任協會理事長，目前則是協會社工站執行長，該協會人員在2015年至2018年間，涉嫌向原民會和台電、中油等國營企業申請公益活動經費補助，再疑似用不實發票浮報預算，詐取補助款，不法金額尚待清查。