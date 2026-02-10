快訊

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

私立大學教職員月退俸僅2萬多元 高教工會偕逾500人連署籲改革

聽新聞
0:00 / 0:00

檢調偵辦高金案...台東調查站燈火通明 持續約談中

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣調查站不時有車輛進出。記者尤聰光／攝影
台東縣調查站不時有車輛進出。記者尤聰光／攝影

檢調持續偵辦無黨籍立委高金素梅相關案件，今天上午同步在台北、花蓮及台東展開搜索與約談行動。檢調人員上午先前往高金素梅位於台北的國會辦公室搜索，隨後分批前往台東縣內多處地點，帶回多名相關人士協助說明。

據了解，此波行動中，台東地區共有多名地方民意代表遭約談，包括台東縣議員陳政宗、金峰鄉民代表會主席高勤書，以及蘭嶼一名呂姓鄉民代表。相關人員陸續被帶往調查局台東縣調查站接受詢問。

約談行動自白天持續至夜間，截至晚間9時30分，縣調站內部大樓仍燈火通明，來自北部的承辦檢察官疑似仍持續進行約談，整體偵辦行動尚未結束。

對於外界關注偵辦進度，縣調站回應表示，該站僅負責提供搜索行動及偵訊場地等行政支援，案件實際內容、偵辦方向及後續發展，仍須由北檢承辦檢察官統一對外說明。

約談行動自白天持續至夜間，截至晚間9時30分，台東縣調查站內部大樓仍燈火通明。記者尤聰光／攝影
約談行動自白天持續至夜間，截至晚間9時30分，台東縣調查站內部大樓仍燈火通明。記者尤聰光／攝影

台東 高金素梅 檢察官
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

若要逮捕、拘禁高金素梅 立法院是否在「會期中」成爭議

高金素梅被控詐領補助款 台灣原住民多族群文化交流協會廠商移送複訊

高金素梅涉貪等3案！檢調兵分30路搜索約談18人 縣議員、廠商全在列

相關新聞

高金素梅案立案是國安法？協會廠商依詐欺罪10萬元交保

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費等三案，台北地檢署今指揮調查局國安站搜索住處及國會辦公室，約談18人到案，其中13...

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

立法委員高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，10日遭國安站調查官搜索。高金素梅屏東縣團隊成員，縣...

若要逮捕、拘禁高金素梅 立法院是否在「會期中」成爭議

立法委員高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，10日遭國安站調查官搜索住處、立院辦公室，這也是繼去...

檢調偵辦高金案...台東調查站燈火通明 持續約談中

檢調持續偵辦無黨籍立委高金素梅相關案件，今天上午同步在台北、花蓮及台東展開搜索與約談行動。檢調人員上午先前往高金素梅位於...

高金素梅被控詐領補助款 台灣原住民多族群文化交流協會廠商移送複訊

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國安站兵分30路搜索住處及國會辦公室，約談18人到案，其中...

高金素梅涉貪等3案！檢調兵分30路搜索約談18人 縣議員、廠商全在列

立委高金素梅等人涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，北檢今天指揮調查局國安站兵分30...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。