檢調偵辦高金案...台東調查站燈火通明 持續約談中

檢調持續偵辦無黨籍立委高金素梅相關案件，今天上午同步在台北、花蓮及台東展開搜索與約談行動。檢調人員上午先前往高金素梅位於台北的國會辦公室搜索，隨後分批前往台東縣內多處地點，帶回多名相關人士協助說明。

據了解，此波行動中，台東地區共有多名地方民意代表遭約談，包括台東縣議員陳政宗、金峰鄉民代表會主席高勤書，以及蘭嶼一名呂姓鄉民代表。相關人員陸續被帶往調查局台東縣調查站接受詢問。

約談行動自白天持續至夜間，截至晚間9時30分，縣調站內部大樓仍燈火通明，來自北部的承辦檢察官疑似仍持續進行約談，整體偵辦行動尚未結束。